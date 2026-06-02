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T-34失事殉職飛官成績優異 家屬悲痛送別：沒想到這次是我兒子

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「T-34右轉時墜毀」飛訓部科長目擊過程 空軍：失事前完成4科目、無故障通報

聯合報／ 記者張議晨巫鴻瑋／高雄即時報導
T-34初級教練機。本報資料照片
T-34初級教練機。本報資料照片

空軍飛行訓練指揮部機號3414的T-34初級教練機，今天上午8時08分許墜毀於岡山空軍基地，機上駕駛盧季佑中校及過俊男中校不幸殉職，空軍司令部今下午開記者會說明墜毀原因，強調該機機務狀況正常，墜毀前無接獲機務故障通報，墜毀原因待調查。

該機今天上午7時47分許自基地起飛，由後座過俊男中校擔任考核官，執行基本例行飛行考航，該機墜毀前，正執行模擬發動機失效科目，但於北跑道頭右轉過程中，朝地面墜毀，兩飛官當場於機上死亡。

空軍今由督察長江義誠少將主持事故說明記者會，空軍表示，該機墜毀前，已執行4次航線任務，其中一次包含模擬發動機失效，墜毀時為第5次航線任務，執行第2次模擬發動機失效，但於右轉操作時不幸墜毀，起飛至墜毀前，無線電並無通報任何問題。

空軍說，依據模擬發動機失效演練的航線，飛機自36L跑道起飛時，機頭朝北，起飛後右轉再定向回到機場內，於場內戰備跑道降落，該機右轉時，目視高度估計為500至1000呎，於右轉過程中墜毀。

T-34初級教練機墜毀時，飛訓部督察科長夏祖豪上校輪值高勤官，今下午記者會被追問該機最後飛行姿態時，回憶目擊畫面，指該機為「右轉時機頭朝南往下墜落」。

至於是否操作有失誤，江義誠則說還要調查釐清，「就我們初步了解錄音抄件跟塔台跟飛行員的無線電通話，無線電並無回報發動機有障」，後續針對機械、人員詳實調查。

空軍飛訓部基本組組長、上校陳韋銘說，盧中校為本組主任教官，過中校為督察科考核官，今天執行任務為例行考核，模擬發動機失效則是飛行訓練中的必訓科目，也就是所有飛官都必須訓練的科目。

空軍另提供失事飛機機務報告，該機今年4月9日完成週檢出站，出站至今已飛行98+55小時，並無發生重大故障，事發時能見度有7000公尺，1200呎稀雲，符合飛行訓練派遣標準。

T-34教練機墜毀示意圖。記者張議晨／攝影
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空軍官校T-34教練機墜毀兩飛官殉職，軍方在現場進行調查。本報記者／攝影
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T-34 空軍

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