不捨2飛官殉職 林岱樺：41年老舊初教機、欠缺彈射座椅 盼加速國造

高雄岡山空軍官校T-34初教機墜毀造成兩名飛官殉職，立委林岱樺發文哀悼之餘也提出建言。她表示，國防部必須誠實面對初教機服役41年、超齡老舊且缺乏「彈射座椅」的結構性危機，盼加速初教機國造、高雄軍工落地，給下一代飛官最安心的守護翅膀。

立委林岱樺說，今天上午空軍官校初級教練機墜毀、兩位優秀飛官殉職，她內心沉痛萬分，國防部不能再以「純屬意外」敷衍帶過，必須誠實面對初教機服役41年、超齡老舊且缺乏「彈射座椅」的結構性危機。

林岱樺指出，每一位飛官都是父母的寶貝，我們不能一邊尊崇他們是英雄，一邊卻讓他們在沒有基本安全保障的座艙裡冒險，她嚴正呼籲府院、國防部與經濟部痛定思痛，全面落實她長年爭取的產業政策。

林岱樺說，安全第一，下一代初教機必須全面將「現代化彈射座椅」列為不可妥協規格；國防部應立即對現役機隊進行安全體檢，誠實面對零件斷代危機。她也主張「高雄軍工落地」，要立即對接高雄無人載具與航太傳產基地，技術留台、後勤在地。

林岱樺強調，建立本土供應鏈才是終點，用台灣最堅實的工業技術，給飛官最安心的守護，以慰在天之英靈。