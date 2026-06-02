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T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外
空軍飛行訓練指揮部岡山基地的T-34初級教練機，由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時墜毀，軍方證實事發時教練機正下降高度，執行模擬發動機失效迫降，8時8分墜毀。空軍司令部督察長江義誠少將證實，教練機失事前，機上飛官並未用無線電求救或反映機體異常故障。
江義誠說，今天執行任務的是空軍飛行訓練指揮部編號ASE-10，T-34C型機，機號3414，前座為主任教官盧季佑中校，後座為考核官過俊男中校，執行起落航線課目。
教練機由上午7時47分於岡山基地36L跑道起飛，執行起落航線模擬發動機失效課目，事發時塔台最後目視高度約為500呎，原訂航線是由南向北沿跑道飛行後，右轉進入岡山市區上空迴圈，重新由南側對準跑道向北模擬迫降，但8時8分在跑道北側向右觸地。
江義誠證實，教練機失事前，機上飛官並未用無線電求救或反映機體異常故障，同時失事後，盧季佑中校及過俊男中校都是在機艙內被發現，並未拋飛出機外。
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