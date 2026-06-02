時序曝光！T-34教練機墜毀2飛官殉職 空軍司令部揭「失事前關鍵21分鐘」

空軍飛行訓練指揮部今天上午一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機8時許執行訓練任務時，於空軍官校北跑道墜毀，機上駕駛盧季佑中校及過俊男中校不幸殉職，空軍司令部已緊急成立專案小組釐清肇因，今天下午三點半，由空軍司令部少將督察長江義誠說明事故原因。

空軍解釋，今天執行任務為模擬發動機失效落地考核，按技令此訓練操作為高度五百呎以上，今天該機墜毀前，目視高度為五百到一千英呎，墜毀前盧、過中校執行五航線任務，無線電並無通報任何問題。

空軍說，依據演練航線，自36L跑道起飛時，機頭朝北，起飛後右轉在定向回到機場內，整個訓練在機場內進行，搶救人員到場時，兩人都在機上。

空軍表示，該機前座為主任教官盧季佑中校，後座考核官過俊男中校，執行起落航線課目，上午7時47分從岡山基地跑道起飛，執行起落航線模擬發動機失效課目，於早上8時08分墜毀於跑道北端。

軍方指出，上午08時08分塔臺接獲飛輔室通知下令，飛管分隊及一線消防趕赴現場處理，08時10分發布飛機失事，08時15分搶救人員到現場，執行滅火人員搶救，08時53分撲滅火勢，在座艙內發現前後座飛行員殉職。

T-34初級教練機。本報資料照片