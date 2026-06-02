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T-34墜毀2飛官殉職…過俊男困機艙處理作業較耗時 橋檢會同法醫相驗

中央社／ 高雄2日電
空軍官校T-34教練機墜毀兩飛官殉職，軍方正在現場進行調查。聯合報資料照，記者劉學聖／攝影
空軍官校T-34教練機墜毀兩飛官殉職，軍方正在現場進行調查。聯合報資料照，記者劉學聖／攝影

空軍1架T-34教練機今天上午在岡山空軍基地執行模擬發動機失效航線訓練時墜毀，飛官過俊男、盧季佑殉職。2人遺體下午2時許抵達高雄市殯，檢方已會同法醫相驗。

高雄岡山基地1架T-34型教練機（機號3414），由中校過俊男、盧季佑執行模擬發動機失效航線訓練時，在上午8時8分於跑道北端墜毀，造成2名飛行員殉職。

意外發生後，後座的過俊男受困艙內，前座的盧季佑因名牌可辨識身分，飛機墜毀後遺體躺在跑道旁草皮，兩人皆不幸殉職。現場由軍方及橋頭地檢署派遣鑑識中心人員擴大採證，結束後則由空軍基地救護車載送2具遺體至高雄市立殯儀館。

大批媒體自中午起就在高雄市殯儀館守候，但因過俊男受困機艙，後續處理作業耗時較久，因此遺體送抵殯儀館時間稍晚。最後約在下午2時許辦理完手續後，由相關人員將遺體移至冷凍室內。橋頭地檢署檢察官也會同法醫等候遺體抵達準備相驗。

對此，高雄市政府民政局表示，2名飛行員不幸殉職，高雄市殯葬管理處將協助其家屬處理相關殮葬事宜，後續也將由區公所提供家屬必要協助與關懷。

據了解，盧季佑設籍高雄三民區，有配偶及1子1女；過俊男則設籍高雄楠梓區，有配偶無子女。

T-34 教練 空軍 高雄市

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