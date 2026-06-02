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飛官殉職貼AI生成照 花蓮議員挨轟不尊重逝者、家屬…急刪文道歉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
空軍飛行訓練指揮部今天發生2名飛官不幸殉職，花蓮縣議員吳建志貼文哀悼，卻用AI生成飛官照片挨批，他緊急下架貼文。圖／翻攝吳建志臉書貼文
空軍飛行訓練指揮部今天發生2名飛官不幸殉職，花蓮縣議員吳建志貼文哀悼，卻用AI生成飛官照片挨批，他緊急下架貼文。圖／翻攝吳建志臉書貼文

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許，一架機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時不幸墜毀，兩人皆不幸殉職。花蓮縣議員吳建志為此貼文哀悼，卻用AI生成飛官照片挨批「不尊重飛官與家屬」，他緊急下架貼文，並向飛官家屬、空軍弟兄與大眾道歉。

吳建志今天在Threads貼文，驚聞空軍官校教練機於訓練任務中發生失事，造成2名中校不幸殉職，內心感到無比沉痛與不捨，並用AI生成教官的照片，遭許多網友批評「您身為議員，還請不要這樣貿然誤導」、「教官照片是錯的，飛機是錯的，偷懶要用AI也要校稿一下吧，這樣真的很不尊重」、「此圖讓兩位教官家屬看到的話只是二度傷害罷了」。

吳建志緊急刪文，臉書也更換貼文圖片，他回應，感謝各界朋友的提醒與指正，稍早在哀悼空軍殉職飛官的貼文與圖片製作過程中，因查證不足，導致圖片中出現與實際情況不符，造成社會大眾及關心此事件朋友們的困擾，致上誠摯歉意。

吳建志說，第一時間已將相關圖片下架修正，未來對於涉及國軍、重大事故及公共事件的發文，也將更加審慎查證，避免類似情況再次發生。再次向兩位飛官家屬、空軍弟兄以及所有關心此事件的朋友致歉，願兩位飛官一路好走，英靈安息。

空軍飛行訓練指揮部今天發生2名飛官不幸殉職，花蓮縣議員吳建志貼文哀悼，卻用AI生成飛官照片挨批，他緊急下架貼文，並向飛官家屬、空軍弟兄與大眾道歉。圖／翻攝吳建志Threads貼文
空軍飛行訓練指揮部今天發生2名飛官不幸殉職，花蓮縣議員吳建志貼文哀悼，卻用AI生成飛官照片挨批，他緊急下架貼文，並向飛官家屬、空軍弟兄與大眾道歉。圖／翻攝吳建志Threads貼文

T-34 花蓮 空軍

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