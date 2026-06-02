T-34教練機岡山失事2中校殉職 蔣萬安盼國防部等釐清事發原因

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許，一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於空軍官校北跑道頭不幸墜毀，兩人皆來不及跳傘逃生，皆不幸殉職。北市長蔣萬安今受訪表示，早上聽到這不幸消息，對兩位不幸殉職的中校表達最沈痛哀悼。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢前說，早上聽到了不幸的消息，讓我們萬分的不捨及痛心。蔣說，這兩位中校都是國家長期培養的人才，一直以來堅守崗位守護國家的安全，這一次不幸發生這樣子的事件。

蔣說，他也要對兩位不幸殉職中校的家屬，表達慰問之意，也希望包括國防部在內相關單位也能夠釐清整個事發的原因、事實經過，讓社會大眾有一個清楚的了解。