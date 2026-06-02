T-34墜毀2飛官殉職 賴總統：速查明原因

「對於空軍T-34發生重大意外相當悲痛，盼軍方儘速查明事故原因！」總統賴清德2日出席2026電腦展前，針對空軍重大事故受訪說，對失事的飛官表達最高哀悼與敬意，請國防部儘速調查事故原因。國民黨也呼籲國防部儘速展開調查。

高雄岡山空軍基地2日上午發生T-34教練機墜毀事故，不幸造成兩名飛官殉職。據了解，殉職的2位中校皆相當資深，擁有T-34型機超過2100小時的飛行時數。至於事故原因為何，尚待空軍組成的調查小組釐清。

突發悲劇令人哀慟

總統賴清德在參加電腦展前也緊急受訪表示，對於這場突如其來的意外感到相當哀痛，對於兩位殉職的飛官致上最高的敬意，並請國防部成立專案小組釐清肇因，儘速針對機體狀況、訓練流程及相關安全管理進行檢討，確保飛行訓練安全。後續調查進度及處置情形，也請國防部適時向家屬與社會說明。

行政院長卓榮泰隨後也說，兩位國軍同仁長期投入飛行訓練與戰力養成，在崗位上盡忠職守，對於殉職同仁表達最深切的哀悼與最高敬意，賴清德總統請國防部及空軍務必全力協助家屬，妥善辦理後續治喪、撫卹及照顧事宜。

國民黨表示沈痛哀悼

對此，國民黨也發新聞稿說，對此表達沉痛哀悼，並向家屬致上最深切的慰問。國民黨表示，國軍官兵長期肩負戰訓重任，承擔守護國家的艱辛與風險，這份犧牲與付出，國人永遠感念。

國民黨強調，面對地緣政治風險升高，國軍戰訓任務更加繁重，政府除應全力協助家屬善後、從優撫卹，也必須儘速查明事故原因，完整釐清飛安管理、訓練流程、機務維修與裝備妥善等環節。國民黨也呼籲政府持續強化國軍安全保障、訓練環境與後勤維護，避免憾事再次發生。

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