快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

T-34墜毀2飛官殉職 賴總統：速查明原因

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對高雄岡山空軍基地2日上午發生T-34教練機墜毀事故，總統賴清德2日要求國防部儘速調查、慰問家屬。（中央社示意圖）
針對高雄岡山空軍基地2日上午發生T-34教練機墜毀事故，總統賴清德2日要求國防部儘速調查、慰問家屬。（中央社示意圖）

「對於空軍T-34發生重大意外相當悲痛，盼軍方儘速查明事故原因！」總統賴清德2日出席2026電腦展前，針對空軍重大事故受訪說，對失事的飛官表達最高哀悼與敬意，請國防部儘速調查事故原因。國民黨也呼籲國防部儘速展開調查。

高雄岡山空軍基地2日上午發生T-34教練機墜毀事故，不幸造成兩名飛官殉職。據了解，殉職的2位中校皆相當資深，擁有T-34型機超過2100小時的飛行時數。至於事故原因為何，尚待空軍組成的調查小組釐清。

突發悲劇令人哀慟

總統賴清德在參加電腦展前也緊急受訪表示，對於這場突如其來的意外感到相當哀痛，對於兩位殉職的飛官致上最高的敬意，並請國防部成立專案小組釐清肇因，儘速針對機體狀況、訓練流程及相關安全管理進行檢討，確保飛行訓練安全。後續調查進度及處置情形，也請國防部適時向家屬與社會說明。

行政院長卓榮泰隨後也說，兩位國軍同仁長期投入飛行訓練與戰力養成，在崗位上盡忠職守，對於殉職同仁表達最深切的哀悼與最高敬意，賴清德總統請國防部及空軍務必全力協助家屬，妥善辦理後續治喪、撫卹及照顧事宜。

國民黨表示沈痛哀悼

對此，國民黨也發新聞稿說，對此表達沉痛哀悼，並向家屬致上最深切的慰問。國民黨表示，國軍官兵長期肩負戰訓重任，承擔守護國家的艱辛與風險，這份犧牲與付出，國人永遠感念。

國民黨強調，面對地緣政治風險升高，國軍戰訓任務更加繁重，政府除應全力協助家屬善後、從優撫卹，也必須儘速查明事故原因，完整釐清飛安管理、訓練流程、機務維修與裝備妥善等環節。國民黨也呼籲政府持續強化國軍安全保障、訓練環境與後勤維護，避免憾事再次發生。

【更多精采內容，詳見

T-34

延伸閱讀

T-34教練機失事2飛官殉職 卓榮泰：表達最深哀悼與敬意

空軍初教機墜機2飛官殉職 黃國昌：非常難過 請查明墜落原因

空軍官校T-34C教練機墜毀 盧秀燕為2殉職飛官默哀一分鐘

T-34教練機空軍官校墜毀 檢方、空軍急組專案小組調查

相關新聞

中校飛官盧季佑殉職 高中同學回憶：他仗義直言、正向的人

空軍一架T-34初級教練機今在岡山基地失事，兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。盧季佑的高中同學今受訪提到，他是一個很願意幫助別人、仗義直言，很正向，很有正義感，當得知殉職相當難過。

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

空軍T-34型教練機（機號3414）今天在岡山空軍基地失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男中校殉職，今天下午2時45分左右，軍方及殯葬業者以跑步推擔架車，迅速將2人遺體送到高雄市立殯儀館入殮室冷凍室，待橋頭地檢署檢察官相驗。

飛官殉職貼AI生成照 花蓮議員挨轟不尊重逝者、家屬…急刪文道歉

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許，一架機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時不幸墜毀，兩人皆不幸殉職。花蓮縣議員吳建志為此貼文哀悼，卻用AI生成飛官照片挨批「不尊重飛官與家屬」，他緊急下架貼文，並向飛官家屬、空軍弟兄與大眾道歉。

T-34教練機岡山失事2中校殉職 蔣萬安盼國防部等釐清事發原因

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許，一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於空軍官校北跑道頭不幸墜毀，兩人皆來不及跳傘逃生，皆不幸殉職。北市長蔣萬安今受訪表示，早上聽到這不幸消息，對兩位不幸殉職的中校表達最沈痛哀悼。

空軍初教機墜機2飛官殉職 黃國昌：非常難過 請查明墜落原因

空軍飛行訓練指揮部岡山基地發生T-34型初級教練機事故，造成盧姓中校及過姓中校2名飛行員殉職。民眾黨主席黃國昌稍早表示，請軍方一定要照顧好飛官家屬，並查明墜落原因。

閃避工廠民宅T-34空中急轉墜毀跑道北側 殉職飛官1困艙內1墜草地

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於空軍官校北跑道頭不幸墜毀，兩人皆來不及跳傘逃生，墜毀後坐在後座的過俊男受困艙內，前座的盧則是墜落一旁草地，兩人皆不幸殉職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。