快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

空軍初教機墜機2飛官殉職 黃國昌：非常難過 請查明墜落原因

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
空軍官校T-34教練機墜毀兩飛官殉職，軍方正在現場進行調查。記者劉學聖／攝影
空軍官校T-34教練機墜毀兩飛官殉職，軍方正在現場進行調查。記者劉學聖／攝影

空軍飛行訓練指揮部岡山基地發生T-34型初級教練機事故，造成盧姓中校及過姓中校2名飛行員殉職。民眾黨主席黃國昌稍早表示，請軍方一定要照顧好飛官家屬，並查明墜落原因。

空軍司令部今日表示，岡山基地一架T-34型教練機（機號3414）由盧姓中校及過姓中校駕駛，執行科目訓練時，於上午8時08分在跑道北頭發生事故，造成兩位飛行員不幸殉職，空軍已成立專案小組調查事故原因。

對此，黃國昌表示，非常的難過，今早兩名飛官在執行訓練任務時，飛機墜落，兩人不幸殉職。請軍方一定要照顧好飛官家屬，並查明墜落原因。願逝者安息，家屬節哀。

民眾黨立法院黨團副總召王安祥也表示，對於兩位飛行員的殉職深感悲痛與不捨，在此向家屬表達哀悼。每一位飛行員的背後，都是一個家庭的依靠，更是國家珍貴的人才，這樣的憾事也不應被視為例行事故而輕輕帶過。

王安祥指出，辦公室已致電空軍相關聯絡窗口了解狀況，後續也將持續追蹤調查進度。面對此次重大事故，國防部與空軍司令部盡速釐清肇因外，更應全面檢討訓練、維保及安全管理機制，避免憾事再次發生，也給殉職官兵家屬及國人一個負責任的交代。

T-34 T-34C 黃國昌 空軍 岡山 墜機 飛官

延伸閱讀

跑道上墜落！岡山空軍官校T-34C教練機失事 兩名飛行員殉職

T-34教練機空軍官校墜毀 檢方、空軍急組專案小組調查

T-34教練機墜毀2飛官殉職 顧立雄指示協助家屬後續

空軍T-34C教練機岡山失事 2中校殉職空軍司令趕往善後

相關新聞

中校飛官盧季佑殉職 高中同學回憶：他仗義直言、正向的人

空軍一架T-34初級教練機今在岡山基地失事，兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。盧季佑的高中同學今受訪提到，他是一個很願意幫助別人、仗義直言，很正向，很有正義感，當得知殉職相當難過。

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

空軍T-34型教練機（機號3414）今天在岡山空軍基地失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男中校殉職，今天下午2時45分左右，軍方及殯葬業者以跑步推擔架車，迅速將2人遺體送到高雄市立殯儀館入殮室冷凍室，待橋頭地檢署檢察官相驗。

飛官殉職貼AI生成照 花蓮議員挨轟不尊重逝者、家屬…急刪文道歉

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許，一架機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時不幸墜毀，兩人皆不幸殉職。花蓮縣議員吳建志為此貼文哀悼，卻用AI生成飛官照片挨批「不尊重飛官與家屬」，他緊急下架貼文，並向飛官家屬、空軍弟兄與大眾道歉。

T-34教練機岡山失事2中校殉職 蔣萬安盼國防部等釐清事發原因

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許，一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於空軍官校北跑道頭不幸墜毀，兩人皆來不及跳傘逃生，皆不幸殉職。北市長蔣萬安今受訪表示，早上聽到這不幸消息，對兩位不幸殉職的中校表達最沈痛哀悼。

空軍初教機墜機2飛官殉職 黃國昌：非常難過 請查明墜落原因

空軍飛行訓練指揮部岡山基地發生T-34型初級教練機事故，造成盧姓中校及過姓中校2名飛行員殉職。民眾黨主席黃國昌稍早表示，請軍方一定要照顧好飛官家屬，並查明墜落原因。

閃避工廠民宅T-34空中急轉墜毀跑道北側 殉職飛官1困艙內1墜草地

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於空軍官校北跑道頭不幸墜毀，兩人皆來不及跳傘逃生，墜毀後坐在後座的過俊男受困艙內，前座的盧則是墜落一旁草地，兩人皆不幸殉職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。