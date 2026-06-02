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閃避工廠民宅T-34空中急轉墜毀跑道北側 殉職飛官1困艙內1墜草地

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄即時報導
空軍岡山基地、空軍官校大門可見軍方車輛不斷出入，墜機現場更有多輛消防車、救護車包圍。記者巫鴻瑋／攝影
空軍岡山基地、空軍官校大門可見軍方車輛不斷出入，墜機現場更有多輛消防車、救護車包圍。記者巫鴻瑋／攝影

空軍飛行訓練指揮部今天上午8時許一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於空軍官校北跑道頭不幸墜毀，兩人皆來不及跳傘逃生，墜毀後坐在後座的過俊男受困艙內，前座的盧則是墜落一旁草地，兩人皆不幸殉職。

據了解，坐在前座的盧季佑中校因名牌可辨識身分，墜毀後遺體躺在跑道旁草皮，而坐在後座的過俊男中校，則是仍坐在艙內，但因現場墜毀時可能發生爆炸，因此有火焚痕跡，現場軍方及檢方人員仍在場採證，也可見軍方人員在周邊地毯式搜索，尋找跡證。

空軍司令部已緊急成立專案小組釐清肇因，橋頭地檢署也於第一時間指派兩位主任檢察官率隊趕赴現場勘驗。

現場可見疑似機體殘骸，不過當時機體疑似在降落階段，因為閃避前方工廠及民宅，在跑道盡頭空中急轉，因此墜毀在跑道北側盡頭。

T-34 岡山 空軍 教練 飛官 墜機

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