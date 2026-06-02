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【重磅快評】面對教練機失事 軍方與政治人物都要沉住氣

聯合報／ 主筆室
空軍一架編號3414的T-34初級教練機在岡山基地失事，造成兩名中校飛官殉職。圖／聯合報系資料照片
空軍一架編號3414的T-34初級教練機在岡山基地失事，造成兩名中校飛官殉職。圖／聯合報系資料照片

空軍今天早晨發生墜機意外：編號3414號的T-34C教練機，在岡山基地演練發動機失效科目時，不幸墜毀於跑道頭，機上兩位中校飛官都殉職。由於T-34服役已超過40年，又沒有彈射座椅，以國內輿論界的慣常走勢，必然不乏抨擊「老舊」、「草菅人命」之類聲音，要求立刻汰換。在近年「國防自主」的呼聲下，也很可能出現要求，下一代初級教練機，必須由國人自行開發。

這些主張都很符合一般人的反射式反應，但作為主管機關的空軍或國防部，卻不該如此想當然耳。

飛機到底用了多少年或飛行多少小時算是「老舊」，其實沒有標準答案。T-34是初級教練機，座艙沒有加壓，也不會進行高G的激烈轉彎等動作，如果發動機等零附件供應沒有問題，可以使用很長時間。依據空軍先前對外答覆，國軍T-34機隊的壽限，約在2030年代中期，還有將近10年的時間。

T-34機身小巧，沒有彈射椅，的確是其明顯缺點，市場上新一代初教機，都具備彈射跳傘能力。但空軍其他的慢速機（反潛機、運輸機、預警機、直升機），也都沒有彈射跳傘，T-34這項缺點是否嚴重到必須立即予以汰除更換？有待軍方作進一步評估。

另一方面，如果漢翔自行研製下一代初教機，就公司營運或創造員工就業機會的角度，當然有正面效果。然而初教機本身技術水平不高，即使我方重新設計，能因此獲得的技術提升也非常有限，而且國軍自身的需求量不超過50架，為如此小的市場重新設計一架飛機，註定浪費時間與金錢。反之，國際上已經有多種成熟產品，且因為不具備敏感科技，基本上不存在中共掣肘而無法獲得的問題。這與無法外購只得自製的IDS國造潛艦計畫，有基本的背景差異。

如果堅持自研自製，唯一的合理之道，是與國際大廠合作，打開全球銷售管道。然而以目前的初教機市場，恐怕不容易找到「藍海」。反之，如果決定採用國外機種，爭取在台灣生產組裝，則是合理的要求。

空軍另一個可以考慮的方向，是比照皇家空軍等歐美先進國家，軍方不編預算採購初教機，改以租賃飛機方式代替，甚至考慮將初級教練業務，由民間飛行學校承包：因為初級教練只是最基本的「學飛」，科目與民間飛行學校並無不同，不牽涉軍方的專精領域。

總之，軍機的失事當然令人難過，對殉職飛官的親友更是難以彌補的傷痛。但也必須承認，軍事飛行與民航不同，必然具備更高的風險性。在憾事發生後仍須保持冷靜，不因突發事故就貿然改變決策，甚至扛住來自網路輿論乃至政治人物的壓力，是國防部與空軍主事者不可推卸的責任。

T-34 墜機 岡山 空軍

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