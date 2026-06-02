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高雄2飛官殉職 柯志恩：懇請國防部調查原因、全面檢視飛行安全
空軍官校發生T-34初級教練機墜毀事故，機上2名飛官不幸殉職。立委柯志恩發文哀悼說，國家痛失英才，她感到相當難過與不捨；懇請國防部務必徹查事故原因、全面檢視飛行安全，給家屬與國人一個交代。
高雄岡山空軍基地發生T-34教練機失事墜落意外，過俊男中校與盧季佑中校不幸殉職。市長陳其邁證實，兩名飛官都住高雄，第一時間責成民政局與家屬及軍方保持密切聯繫，現階段全力協助處理相關事宜。
立委柯志恩表示，兩位飛官長年守護國家空防、堅守崗位，如今不幸殉職，國家痛失英才，讓我感到相當難過與不捨。懇請國防部務必徹查事故原因、全面檢視飛行安全，給家屬與國人一個交代。
柯志恩表達對殉職的兩位優秀飛官最崇高的敬意，「願逝者安息，也懇請家屬保重節哀」。
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