空軍教練機失事2飛官殉職 同學嘆：好同學小過一路好走！

空軍教練機今天執行飛行訓練時失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。失事飛官過俊男的親友與同窗聞訊後深感不捨，他的官校同學在臉書發文哀悼，表示每當軍機失事消息傳出，心中總是默默祈禱不要是自己認識的人，但得知殉職飛官正是同窗好友，內心更是難以接受。

過俊男的同學貼文表示，當一個空軍官校生，感覺這輩子最怕的新聞就只有一種，而新聞一出來，總是希望出現的名字不是自己認識的，總是在尋找駕駛是誰時有心悸的症狀。

這名同學感嘆，雖然這樣的想法或許有些自私，卻是許多飛官共同的心聲，「但不是每一次都能如願。」當得知殉職飛官正是同窗好友過俊男時，內心更是難以接受，留言「RIP，好同學，小過，祝你一路好走」、「多了一個每天要思念的人，我相信每個同學都會想你的」。

空軍司令部今天表示，岡山基地T-34型教練機（機號3414），由2名中校飛官盧季佑、過俊男中校駕駛，執行「模擬發動機失效航線」訓練任務，今天上午8時8分於跑道北頭墜落，造成2人殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。