空軍T-34墜毀岡山機場2飛官殉職 1人還受困變形機艙內

空軍飛行訓練指揮部今天上午一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機8時許執行訓練任務時，於空軍官校北跑道不幸墜毀，機上駕駛盧季佑中校及過俊男中校不幸殉職，空軍司令部已緊急成立專案小組釐清肇因，橋頭地檢署也於第一時間指派兩位主任檢察官率隊趕赴現場勘驗。

檢方今由主任檢察官施家榮、鄭子薇赴現場勘驗，軍方以多輛消防車包圍失事飛機殘骸，目前檢警憲仍在現場勘驗，因兩飛官確認殉職，遺體將於稍晚移往高雄市立殯儀館。

據了解，過俊男因名牌可辨識身分，遺體目前已在機外，但是否墜落時拋落，尚待現場人員釐清；盧季佑坐在前座，目前仍受困於變形機艙內，據傳「難以辨識」，現場還由鑑識人員採證中，預計採證完成後，由空軍救護車送往高雄市殯。

空軍司令部表示，該架T-34型教練機由盧姓中校與過姓中校駕駛，今天上午正執行「模擬發動機失效航線」訓練任務，未料於上午8時8分許，戰機因不明原因在官校跑道北頭發生墜落事故。

據了解，46歲過俊男為空軍官校93年班，T-34機飛行時效2172+05小時，已婚；41歲盧季佑為空軍官校97年班，T-34型機飛行時數為2114+05小時，已婚，育1子1女。