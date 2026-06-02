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失事T-34教練機執行考核科目 考核官原定7月退伍
空軍一架T-34初級教練機今天在岡山基地失事，造成兩名中校飛官殉職。據了解，兩位飛官當時正在執行考核任務，擔任考核官的過俊男中校原定7月退伍，卻在今天發生意外。
空軍司令部指出，殉職飛官分別為中校主任教官盧季佑以及中校考核官過俊男。
過俊男中校年齡46歲，空軍官校93年班畢業，T-34型機飛行時數2172+05小時，已婚；盧季佑中校41歲，空軍官校97年班畢業，T-34行跡飛行時數2114+05小時，已婚，育有1子1女。
據了解，今天的飛行任務，是盧季佑中校轉任考核官的考核架次。由過俊男擔任考核。失事當時，正在執行模擬發動機失效航線科目，卻在進場端的北跑道頭發生失事意外。
據空軍同仁透露，過俊男原訂將於7月退伍，不過卻在今天發生失事意外。
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