飛官過俊男T-34墜機殉職 同學悼念：多了一個每天要思念的人

空軍岡山基地T-34C初級教練機失事造成2名飛官殉職，其中46歲的過俊男中校消息傳出後，不少空軍官校同學與昔日戰友紛紛在社群平台發文悼念，一名同窗好友在臉書寫下，「當一個空軍官校生，感覺這輩子最怕的新聞就只有一種」，流露飛官哀痛。

這起事故發生於今天早上8時8分，空軍一架T-34C教練機執行模擬發動機失效航線訓練時墜毀，機上過俊男中校及盧季佑中校不幸殉職，國防部責成空軍成立專案小組調查事故原因，橋頭地檢署也同步展開相驗及勘驗程序。

過俊男畢業於空軍官校93年班，飛行資歷完整，曾接受幻象2000戰機換裝訓練，擔任幻象戰機飛官，後來轉任飛行教官投入人才培育工作，累積T-34飛行時數超過2172小時，是空軍飛訓體系的重要成員。

事故消息傳出後，一名空軍官校同學在社群平台發文悼念表示，身為空軍官校生，最害怕看到的就是飛安事故新聞，每當軍機失事消息傳出，總會第一時間焦急確認機上飛官身分，「總是希望出現的名字不是自己認識的人」，但這次終究未能如願。

該名同學回憶，過俊男個性開朗、待人真誠，在同學間人緣極佳，大家都習慣稱呼他「小過」，貼文中提到，「RIP，好同學，小過，祝你一路好走，去找鼠民聊聊天吧」，短短幾句話，道盡多年同窗情誼，也讓不少校友留言表達不捨。

有同學表示，飛官生涯充滿風險與挑戰，每一次升空都肩負保家衛國使命，但真正面對同袍離去時，仍難以接受，留言區瀰漫哀傷氣氛「難過」、「天吶，小過學長！」、「前兩天才說著，希望不是認識的...」，希望兩名殉職飛官一路好走，並盼所有仍在飛行崗位上的同學、學弟妹都能平安。