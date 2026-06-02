快訊

外資台股市值占比驚見49.99%壓線 後市挑戰「外資過半」新時代

聽新聞
0:00 / 0:00

飛官過俊男T-34墜機殉職 同學悼念：多了一個每天要思念的人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
空軍中校過俊男（右）是同學眼中個性開朗、待人真誠，在同學間人緣極佳，大家都稱呼他「小過」。圖／翻攝自空軍官校臉書
空軍中校過俊男（右）是同學眼中個性開朗、待人真誠，在同學間人緣極佳，大家都稱呼他「小過」。圖／翻攝自空軍官校臉書

空軍岡山基地T-34C初級教練機失事造成2名飛官殉職，其中46歲的過俊男中校消息傳出後，不少空軍官校同學與昔日戰友紛紛在社群平台發文悼念，一名同窗好友在臉書寫下，「當一個空軍官校生，感覺這輩子最怕的新聞就只有一種」，流露飛官哀痛。

這起事故發生於今天早上8時8分，空軍一架T-34C教練機執行模擬發動機失效航線訓練時墜毀，機上過俊男中校及盧季佑中校不幸殉職，國防部責成空軍成立專案小組調查事故原因，橋頭地檢署也同步展開相驗及勘驗程序。

過俊男畢業於空軍官校93年班，飛行資歷完整，曾接受幻象2000戰機換裝訓練，擔任幻象戰機飛官，後來轉任飛行教官投入人才培育工作，累積T-34飛行時數超過2172小時，是空軍飛訓體系的重要成員。

事故消息傳出後，一名空軍官校同學在社群平台發文悼念表示，身為空軍官校生，最害怕看到的就是飛安事故新聞，每當軍機失事消息傳出，總會第一時間焦急確認機上飛官身分，「總是希望出現的名字不是自己認識的人」，但這次終究未能如願。

該名同學回憶，過俊男個性開朗、待人真誠，在同學間人緣極佳，大家都習慣稱呼他「小過」，貼文中提到，「RIP，好同學，小過，祝你一路好走，去找鼠民聊聊天吧」，短短幾句話，道盡多年同窗情誼，也讓不少校友留言表達不捨。

有同學表示，飛官生涯充滿風險與挑戰，每一次升空都肩負保家衛國使命，但真正面對同袍離去時，仍難以接受，留言區瀰漫哀傷氣氛「難過」、「天吶，小過學長！」、「前兩天才說著，希望不是認識的...」，希望兩名殉職飛官一路好走，並盼所有仍在飛行崗位上的同學、學弟妹都能平安。

空軍一架編號3414的T-34初級教練機在岡山基地失事，造成兩名中校飛官殉職。圖／本報資料照片
空軍一架編號3414的T-34初級教練機在岡山基地失事，造成兩名中校飛官殉職。圖／本報資料照片

T-34

延伸閱讀

「開T-34是在玩命沒錯！」一語成讖 空軍殉職飛官舊文曝光

空軍T-34教練機岡山機場失事 兩飛官殉職現場照曝光

T-34墜毀2飛官殉職 退休資深飛官揭「模擬發動機失效」任務內幕

T-34教練機空軍官校墜毀 賴瑞隆「國家巨大打擊」：願逝者安息

相關新聞

T-34失事…機上「無黑盒子」原因曝 軍方將交叉比對釐清事發原因

空軍岡山基地一架T-34初級教練機於今天上午執行訓練任務時不幸墜毀，導致機上兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職，空軍飛行訓練指揮部下午召開記者會表示，由於該型教練機屬於早期機型，機上並未裝設俗稱「黑盒子」的飛航資料與座艙語音紀錄器。

「T-34右轉時墜毀」飛訓部科長目擊過程 空軍：失事前完成4科目、無故障通報

空軍飛行訓練指揮部機號3414的T-34初級教練機，今天上午8時08分許墜毀於岡山空軍基地，機上駕駛盧季佑中校及過俊男中校不幸殉職，空軍司令部今下午開記者會說明墜毀原因，強調該機機務狀況正常，墜毀前無接獲機務故障通報，墜毀原因待調查。

裝備老舊釀T-34教練機墜毀？軍方否認裝備未妥善

空軍飛行訓練指揮部今天一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34教練機，由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於岡山基地跑道北端墜毀，外界質疑是飛機老舊裝備故障失事，空軍否認此說法，強調機隊妥善率、裝備妥善情況皆「符合標準」。

2飛官不幸殉職 馬文君呼籲國防部：應正視初級教練機老化問題

空軍T-34C型初級教練機今天進行飛行訓練時不幸墜毀，造成兩名飛官殉職，國民黨立委馬文君表示，除了釐清肇因之外，國防部更應藉此機會，正視初級教練機老化，以及後繼機種汰換的延宕問題。

影／T-34失事「成績優異」飛官殉職 家屬殯儀館悲痛送別：沒想到這次是我兒子

空軍T-34教練機今天在岡山空軍基地附近失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。2人的父母和家屬下午到高雄市立殯儀館，不禁含淚哽咽。盧父經一再點頭表示他以兒子為榮。

影／T-34墜機前20分鐘4次繞場都成功 第5次右轉模擬迫降時失事

空軍飛行訓練指揮部今天一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機，由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於岡山基地跑道北端墜毀，軍方證實起飛後21分鐘內成功在空中繞行4次皆成功，第5次由南向北右轉準備朝南模擬發動機失效迫降戰備跑道時，機頭朝下墜毀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。