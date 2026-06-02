聽新聞
0:00 / 0:00
中校飛官盧季佑殉職 盧高中學長：他高中時確立要念軍校
空軍岡山基地一架T-34初級教練機今2日上午執行訓練任務失事，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。消息傳出後，盧季佑的高中同學從新聞中得知後，高中的群組大家都相當難過，盧的高中學長受訪提到，他在高中就確立要念軍校。
盧是高雄人，盧的高中學長說，今早從新聞中發現訊息後，感到非常難過，印象中，他從高中就確立要念軍校，盧的個性較內向，話不多，高中社團他將資訊研究社交棒給他擔任社長。但在念軍校後就較少聯絡。盧已成家，育有一兒一女，約8、9歲。
殉職的盧季佑中校5年前在臉書發文分享電影「T-34：玩命坦克」，並寫下「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」，卻一語成讖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。