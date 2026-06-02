中校飛官盧季佑殉職 盧高中學長：他高中時確立要念軍校

空軍岡山基地一架T-34初級教練機今2日上午執行訓練任務失事，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。消息傳出後，盧季佑的高中同學從新聞中得知後，高中的群組大家都相當難過，盧的高中學長受訪提到，他在高中就確立要念軍校。

盧是高雄人，盧的高中學長說，今早從新聞中發現訊息後，感到非常難過，印象中，他從高中就確立要念軍校，盧的個性較內向，話不多，高中社團他將資訊研究社交棒給他擔任社長。但在念軍校後就較少聯絡。盧已成家，育有一兒一女，約8、9歲。

殉職的盧季佑中校5年前在臉書發文分享電影「T-34：玩命坦克」，並寫下「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」，卻一語成讖。