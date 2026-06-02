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T-34服役逾40年 漢翔工會理事長于正道：機隊更新刻不容緩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
T-34C教練機。本報資料照片
T-34C教練機。本報資料照片

空軍官校T-34C初級教機今天在飛行訓練時墜毀，二位飛官殉職；漢翔企業工會理事長于正道今天表示，空軍現役T-34C初級教練機服役超過40年，機體老化、維修成本攀升及零附件取得日益困難等問題，呼籲政府盡速啟動下一代初級教練機建案規劃，保障飛行員安全及訓練品質。也藉由國機國造政策，將國防預算有效投入國內產業，創造就業機會與經濟效益，形成國防與產業發展雙贏局面。

于正道表示，T-34C教練機自1980年代服役至今，肩負我國空軍飛行員基礎訓練重任。歷經數十年使用後，機體結構疲勞、妥善率維持及維修能量等問題逐漸浮現。隨著全球供應鏈變化及原廠支援能力下降，持續延壽不僅成本高昂，也增加飛安風險。

他說飛行員是國家最珍貴的戰力資產，飛安沒有妥協空間。建立安全、穩定且符合未來作戰需求的飛行訓練體系，是強化國防戰力的基礎工程，初級教練機更新更是刻不容緩的重要任務。

于正道說，初級教練機若採國機國造模式推動，能提升國防自主能力，更能將原本可能流向國外的數百億元國防預算留在台灣，直接挹注國內產業發展。相較於單純對外採購，國內研發與生產所帶來的經濟效益，將大幅提升國家整體投資報酬率。

他說根據航太產業發展經驗，一架國產航空器背後涉及材料、機械加工、航電系統、軟體開發、精密製造、組裝測試驗證及維修服務等眾多專業分工，可帶動數百家供應鏈廠商共同參與。從研發設計到量產維保，每一筆國防預算都將轉化為本土企業訂單與就業機會，形成完整的產業循環。

近年全球供應鏈重組，高科技製造與國防產業已成為各國爭取的戰略產業。于正道表示，若能延續漢翔勇鷹高教機成功經驗，推動下一代國產初級教練機，可穩定國內航太人才需求，更能創造大量高薪技術職缺，吸引青年投入航太、電子、機械與資通訊等領域發展。

他說初估一項完整國機國造計畫，可直接與間接創造數千個就業機會，涵蓋工程研發、生產製造、供應鏈管理、後勤維修服務及教育訓練等工作。對精密機械聚落、航太產業園區及相關科技產業而言，更將形成長期且穩定的經濟動能。

他呼籲政府盡速啟動下一代初級教練機建案規劃，並以國機國造為優先政策方向，讓國防預算成為推動國家產業發展的重要力量。

于正道也提出4大政策訴求

一、立即啟動T-34C後續初教機成案規劃，確保飛行訓練體系無縫接軌。

二、優先採取國機國造模式，提升國防自主與關鍵技術掌握能力。

三、將國防預算留在台灣，創造本土就業與供應鏈發展機會。

四、結合產官學研資源，打造完整航太產業生態系，提升國際競爭力。

何欣純拜會漢翔工會（右）會後和工會理事長于正道及會務幹部一同合影。圖／何欣純辦公室提供 陳秋雲
何欣純拜會漢翔工會（右）會後和工會理事長于正道及會務幹部一同合影。圖／何欣純辦公室提供 陳秋雲

T-34 漢翔 空軍 墜機 飛官 國防預算

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