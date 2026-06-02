「開T-34是在玩命沒錯！」一語成讖 空軍殉職飛官舊文曝光

空軍岡山空軍官校今天早上發生T-34初級教練機墜毀事故，機上41歲盧季佑中校與46歲過俊男中校不幸殉職，消息傳出後，許多軍中同袍與親友湧入社群平台哀悼，而盧季佑5年前一篇談及T-34教練機的貼文，「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」也意外被翻出，在網路上引發討論。

2021年，當時盧季佑就曾分享一部以T-34為片名的戰爭電影，身為飛官的他，看完電影後以飛行員特有的幽默口吻留言，提及自己駕駛同名機型的感受，原本只是飛官圈內再平常不過的玩笑話，如今隨著事故發生，卻讓許多人看了格外感傷。

盧季佑與過俊男2名中校都不是剛踏入飛行領域的新手，根據軍方資料，兩人分別畢業於空軍官校97年班與93年班，累積飛行時數都超過2000小時，屬於經驗相當豐富的飛行教官。

其中，盧季佑已婚，育有一子一女；過俊男長年投入飛行訓練工作，兩人都肩負培育新一代飛官的重要任務，對許多學生而言，不只是教官，更是帶領自己跨越飛行門檻、走向藍天的重要引路人。

空軍指出，失事的T-34教練機今天上午8時許執行模擬發動機失效航線訓練，過程中於岡山基地北側墜落，機上兩名飛官經搶救仍宣告不治。

T-34C是空軍官校使用多年的初級教練機，也是許多飛行員接觸飛行生涯的起點。從第一次學習起飛、降落，到緊急程序處置訓練，幾乎每位空軍飛官都曾在這款飛機上累積最初的飛行經驗。因此這起事故不僅震撼軍方，也讓不少退役飛官感到不捨。

事故發生後，國防部長已要求空軍全面檢討並釐清事故原因，空軍司令也趕赴現場了解狀況，橋頭地檢署同步啟動相驗及調查程序。