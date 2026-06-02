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2020年以來 國軍損失14架飛機 殉職20人

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
花蓮基地的6672號F-16單座戰機，2020年11月17日起飛後就墜毀在花蓮外海。圖／國防部資料照
花蓮基地的6672號F-16單座戰機，2020年11月17日起飛後就墜毀在花蓮外海。圖／國防部資料照

國軍近年最嚴重的航空事故，是2020年1月2日，空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機（機號933）在北宜交界山區撞山，機上13人殉職8人，搭機前往宜蘭地區視導部隊的參謀總長沈一鳴上將也不幸罹難。總計自2020年以來，包括933號黑鷹直升機空難在內，國軍共有14架飛機失事損失，導致20名官兵殉職。

同年7月16日，陸航601旅616號OH-58D戰搜直升機從新竹空軍基地起飛，預計返回駐地龍潭基地，剛起飛就發生故障，墜毀在機場內，飛官簡任專少校、高嘉隆上尉殉職。10月29日，空軍七聯隊5261號F-5E戰機，剛從台東志航基地起飛就發生故障墜海，飛官朱冠甍少校跳傘後仍重傷不治。11月17日，空軍五聯隊6672號F-16A戰機實施夜航任務，從花蓮基地起飛後就墜海，飛官蔣正志上校殉職。

2021年3月22日，空軍七聯隊兩架F-5E戰機（機號5286、5287）在空中發生擦撞，飛官羅尚樺中尉、潘穎諄上尉跳傘殉職。連續發生彈射跳傘失敗事故，軍方決定替即將退役的F-5機隊更換新式彈射椅。

2022年1月11日，空軍四聯隊F-16AM戰機（機號6660）在嘉義水溪靶場進行對地炸射訓練時墜地，飛官陳奕上尉殉職。這是F-16機隊進行F-16V性能提升之後，第一架失事的飛機。同年3月14日，空軍二聯隊2017號幻象2000戰機在台東外海因機件故障而墜海，飛官黃重凱中校跳傘獲救。5月23日，空軍官校0852號AT-3教練機在訓練時墜毀，飛官徐大鈞少尉殉職。6月22日，海軍反潛航空大隊的2303號S-70C直升機在左營機場墜毀，機上四人中，士官長劉尚鈞因嚴重燒傷不治。

2024年9月10日晚間，空軍二聯隊幻象2000戰機（機號2047）在進行夜航訓練時，因發動機故障墜落於新竹外海，飛官謝沛勳上尉彈射跳傘，由海巡署救回。

2025年2月15日，機號1130的T-BE-5勇鷹教練機自台東志航基地起飛後，發生雙發動機失效墜海，飛官林瑋少校彈射獲救。這是勇鷹教練機服役以來，第一起失事案例。

2026年1月6日傍晚，空軍五聯隊6700號F-16AM戰機由花蓮基地起飛執行夜間飛行訓練，發生疑似空間迷向墜海，飛官辛柏毅上尉失蹤。6月2日，空軍官校3414號T-34C教練機在練習發動機失效處置科目時墜毀，兩名飛官過俊男中校、盧季佑中校殉職。

T-34 國軍 空軍 飛官 墜機

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