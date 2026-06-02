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T-34墜毀2飛官殉職 退休資深飛官揭「模擬發動機失效」任務內幕

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋／高雄即時報導
T-34C初級教練機。圖／國防部IG
T-34C初級教練機。圖／國防部IG

空軍官校一架T-34C（編號3414）初級教練機今早執行飛行訓練任務時墜毀於校區內，2名飛官殉職，事故發生後，外界也再度關注已服役超過40年的老牌教練機，以及空軍現役初級飛行訓練機隊的使用現況。一名退休資深飛官指出，教練機每隔一段時間需進行檢修與結構檢查，這架失事飛機檢修完畢後，由試飛官執行重新投入飛行任務時，疑似發動機出現異常導致墜毀。

資深飛官表示，T-34C是空軍飛行員養成過程中「第一架飛機」，主要負責飛行學生進入飛行線後的基礎訓練，包括起飛、降落、航線飛行、儀表操作及各項緊急程序演練等課目，是培育飛官的基本組教練機。

他指出，軍機均須依照嚴格維修制度執行保養作業，當飛行時數達到特定門檻後，需進行較大規模的檢修與結構檢查，確認各項系統符合飛安標準後，才能重新投入飛行任務，即使機齡較高，也不代表一定存在安全疑慮。

對於失事原因，據他了解，這架失事教練機已維修一段時間，為了重新投入飛行任務，須由2名資深試飛官執行試飛任務，前往高空域執行模擬發動機失效的訓練任務，他過去曾擔任試飛官，他研判可能是起飛不久後，發動機出現異常導致墜毀。

資深飛官說，飛行員訓練分為初級訓練、高級訓練及後續機種換裝等不同階段，T-34C就是飛行學生剛開始接觸飛行訓練時使用的初級教練機，由於該機採雙座設計，可由教官與學生共同執行訓練任務，長年被視為空軍培養飛官的重要搖籃。

他回憶，民國68年就讀空軍官校時，學生飛行訓練使用的仍是國產「中興號」教練機，後來因機隊逐漸老化，空軍陸續引進美製T-34C取代，他說，自己後來回到學校擔任教官時，T-34C已成為主要初級教練機種，至今陪伴數代飛官完成飛行啟蒙訓練。

現役T-34C初級教練機1985年投入服役，迄今已達41年機齡，依現行規畫，T-34C飛行壽限約為1萬6000小時，空軍近年持續透過定期檢修、結構檢查及零件更換等方式維持機隊妥善率，目前規畫2033年起陸續汰除。

國防部發布訊息指出，失事飛機當時正執行「模擬發動機失效航線訓練任務」，屬於飛行員緊急處置訓練課目之一，事故究竟涉及機械因素、人為操作因素或其他原因，須等待空軍後續調查與飛安單位鑑定結果出爐後才能確認。

今早高雄岡山空軍官校內發生T-34C初級教練機墜機事故，不幸造成機上兩名中校飛行員殉職。記者張議晨／攝影
今早高雄岡山空軍官校內發生T-34C初級教練機墜機事故，不幸造成機上兩名中校飛行員殉職。記者張議晨／攝影

空軍 教練 學生 T-34C

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