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T-34教練機空軍官校墜毀 賴瑞隆「國家巨大打擊」：願逝者安息

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
賴瑞隆表示，兩位飛官殉職，這對國家、家屬而言，都是難以承受的巨大打擊，空軍已在第一時間成立專案小組釐清原因，「此刻，懇請家屬保重身體，願逝者安息，家屬節哀。」記者宋原彰／攝影
賴瑞隆表示，兩位飛官殉職，這對國家、家屬而言，都是難以承受的巨大打擊，空軍已在第一時間成立專案小組釐清原因，「此刻，懇請家屬保重身體，願逝者安息，家屬節哀。」記者宋原彰／攝影

空軍飛行訓練指揮部今天上午一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機執行訓練任務時，於空軍官校北跑道不幸墜毀，機上駕駛盧姓中校及過姓中校雙雙不幸殉職。高雄市長參選人、立委賴瑞隆稍早在臉書發文表示，兩位飛官肩負國家重任、堅守崗位，如今不幸殉職，這對國家、家屬都是難以承受的巨大打擊，願逝者安息，家屬節哀。

賴瑞隆表示，得知空軍隸屬高雄岡山基地的T-34教練機失事消息，造成兩位飛官不幸殉職，在此表達沉痛的哀悼，兩位飛官肩負國家重任、堅守崗位，如今不幸殉職，這對國家、家屬而言，都是難以承受的巨大打擊，空軍已在第一時間成立專案小組釐清原因，「此刻，懇請家屬保重身體，願逝者安息，家屬節哀。」

空軍司令部表示，該架T-34型教練機由盧姓中校與過姓中校駕駛，今天上午正執行「模擬發動機失效航線」訓練任務，未料於上午8時8分許，戰機因不明原因在官校跑道北頭發生墜落事故。

意外發生後，空軍官校立即啟動緊急應變機制，基地內部消防、醫療及軍方相關人員迅速趕往現場進行處置，由於事故地點位於官校校區內部，軍方隨即在現場實施嚴格管制，經現場搜救人員全力搶救，兩名同為中校階級的優秀飛官仍傷重不治。

空軍 賴瑞隆 高雄 T-34C

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