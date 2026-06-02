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民進黨團：國防部應徹查空軍T-34失事 不該一陣子就發生一次

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

空軍1架T-34初級教練機失事墜毀，造成兩位飛行員殉職。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，對家屬表達最大哀悼與慰問，這種事件不是第一次發生，也不該一陣子就發生一件，國防部要徹底原因必須要給國人交代，如何讓飛行員在最安全的環境之下執行任務，這比去買更多先進武器還要重要。

國防部發言人孫立方稍早說明，今天早上8點8分，空軍一架T-34教練機在岡山基地執行訓練過程中，失事墜毀，造成兩位飛行員殉職，空軍司令第一時間趕往現場，了解整個狀況處置情形、後續善後安排。

孫立方指出，部長第一時間掌握消息後，要求空軍儘速協助飛行員家屬處理相關事宜。針對整起事件發生原因要徹底調查，了解清楚後杜絕類似事件，目前初步狀況，整體事件肇因，交由空軍後續深入調查，才能夠了解。

孫立方表示，對於飛官，兩位都是中校階飛行員，早上執行科目，初步了解是模擬發動機失效，至於兩位具體飛行時數、時間，稍後請空軍把詳細資訊向外界說明。

國防部 空軍 民進黨團 T-34C

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