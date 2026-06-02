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T-34教練機失事 國民黨悼殉職飛官：儘速查明事故原因、從優撫卹
空軍飛行訓練指揮部今天上午一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機執行訓練任務時，於空軍官校北跑道不幸墜毀，機上駕駛盧姓中校及過姓中校雙雙不幸殉職。國民黨對此表達沉痛哀悼，並向家屬致上最深切的慰問。
國民黨表示，國軍官兵長期肩負戰訓重任，承擔守護國家的艱辛與風險，這份犧牲與付出，國人永遠感念。
國民黨表示，面對地緣政治風險升高，國軍戰訓任務更加繁重，政府除應全力協助家屬善後、從優撫卹，也必須儘速查明事故原因，完整釐清飛安管理、訓練流程、機務維修與裝備妥善等環節。
國民黨呼籲政府持續強化國軍安全保障、訓練環境與後勤維護，避免憾事再次發生，讓國軍能在更完善的制度與保障下守護國家。
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