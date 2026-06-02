T-34教練機失事 國民黨悼殉職飛官：儘速查明事故原因、從優撫卹

空軍岡山空軍官校今天早上發生T-34初級教練機墜毀事故，機上41歲盧季佑中校與46歲過俊男中校不幸殉職，消息傳出後，許多軍中同袍與親友湧入社群平台哀悼，而盧季佑5年前一篇談及T-34教練機的貼文，「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」也意外被翻出，在網路上引發討論。

2026-06-02 11:26