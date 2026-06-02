T-34教練機空軍官校墜毀 檢方、空軍急組專案小組調查

空軍司令部表示，該架T-34型教練機由盧姓中校與過姓中校駕駛，今天上午正執行「模擬發動機失效航線」訓練任務，未料於上午8時8分許，戰機因不明原因在官校跑道北頭發生墜落事故。

意外發生後，空軍官校立即啟動緊急應變機制，基地內部消防、醫療及軍方相關人員迅速趕往現場進行處置，由於事故地點位於官校校區內部，軍方隨即在現場實施嚴格管制，經現場搜救人員全力搶救，兩名同為中校階級的優秀飛官仍傷重不治。

橋頭地檢署接獲通報後，立即啟動突發重大案件處理機制，指派主任檢察官施家榮、主任檢察官鄭子薇及外勤檢察官許亞文專責辦理。

檢方隨後指揮憲兵隊、高雄市岡山警分局偵查隊，配合空軍相關單位進入空軍官校及失事現場實地勘驗，目前現場軍方及檢方已拉起封鎖線採集鑑識跡證，並依法辦理後續相驗程序，以確認死因並協助家屬處理善後事宜。

有關教練機墜毀的確切原因、當時的氣象條件、機件維護狀況或操作細節，目前正由檢察官與空軍飛安調查小組等專案人員進行查證，後續將依各項科學鑑識與鑑定結果逐一釐清。