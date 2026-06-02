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T-34教練機墜毀2飛官殉職 顧立雄指示協助家屬後續
高雄岡山基地1架T-34型教練機（機號3414），由盧姓中校、過姓中校駕駛，執行模擬發動機失效航線訓練時，在上午8時8分於跑道北頭墜落，造成2名飛行員殉職。
國防部發言人孫立方中將說明，空軍司令鄭榮豐上將已趕往現場了解狀況；國防部長顧立雄第一時間掌握訊息後，也要求空軍首先協助飛行員的家屬處理後續事宜，另也要求徹底調查事件，具體肇因正由空軍專案小組調查中。
孫立方提到，2名殉職飛行員都是中校，當時為模擬發動機失效，具體飛行時數等細節，將由空軍再對外公布。
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