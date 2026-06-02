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賴總統施政人民最不滿司法改革 陳冠安舉過往案例....曝民怨所在關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統執政上月屆滿2年，本報民調顯示不滿意度50%、滿意度41%，其中司法改革只有2成7的民眾滿意，而有高達5成3不滿意。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統執政上月屆滿2年，本報民調顯示不滿意度50%、滿意度41%，其中司法改革只有2成7的民眾滿意，而有高達5成3不滿意。記者蘇健忠／攝影

聯合報昨公佈賴清德總統就任兩周年民調，其中內政施政評價最差的是司法改革。國民黨港湖議員參選人陳冠安說「絲毫不意外」，他舉幾個司法案例嘆，民進黨執政10年以來的司法，「人民看到的不是罪犯嚴懲，而是對不同意見者大砲打小鳥。」

陳冠安說，彰化一名有毒品及過失致死前科的39歲江姓瓦斯送貨員，前天開載滿瓦斯桶的小貨車撞上路邊轎車，更差點撞到民眾。警方不只在車上查獲「喪屍菸彈」，江男唾液快篩亦有毒品反應。然而法官卻認為「不足以明確認定被告已達不能安全駕駛狀態」且「無具體事證足認有反覆實施同一犯罪之虞」，直接無保請回。

陳嘆，縱放一位每天載送瓦斯的累犯毒駕犯，這根本是讓一顆行走未爆彈趴趴走，對無辜民眾的生命安全造成重大威脅。 更可怕的是，這不是個案；幾天前，台中兩位毒駕犯，也同樣被法院認定無反覆實施之虞，均裁定無保請回，且無任何替代處分；更別忘了，此前涉詐的太子集團女特助15萬交保，然後燦笑離開地檢的諷刺畫面。

「司法對毒駕、詐騙犯的寬容，就是對善良民眾的變相懲罰。更讓多數民眾不滿的是，司法對待不同立場者的標準不一。」陳冠安說，賴清德愛將顏純左兒子，打著賴清德是他乾爹名義詐騙一億兩千萬，可以從7年10月重刑改判成緩刑不用入獄；一般民眾只是在網路發文詢問陳菊過世了？涉及不是刑法而只是社維法，警察4小時就能在半夜尋人逮捕。

另外，陳也提到，有粉專版主張貼檢察官的梗圖，即使不妥、違法，但當時法院卻以「又有事實足認被告有短期內再犯同種類犯罪之虞」為由直接羈押。陳冠安問，張貼社群梗圖的危險性，會比開瓦斯貨車、累犯罰不怕的毒駕犯更大嗎？

陳冠安說，民進黨政府執政10年以來的司法，人民看到的不是對罪犯的嚴懲，而是對不同意見者的大砲打小鳥。這才是司法改革之所以不受信賴，成為最大民怨的根本原因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

司法改革 彰化 賴清德 聯合報

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