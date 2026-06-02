鄭麗文：愈來愈多台灣民眾了解台獨完全不可行 執政黨不能再走偏鋒

本報民意調查，主張永遠維持現狀者首度突破六成，是十六年來歷次調查的最高點；主張獨立的民眾合計為二成一，創歷年調查新低。國民黨主席鄭麗文昨表示，愈來愈多台灣民眾了解台獨完全不可行，執政黨不能再走偏鋒、偷換概念，平添兩岸衝突與戰爭風險。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄則說，主張維持現狀占多數，也代表民眾期待台灣自由民主憲政體制，這就是現狀；他認為現狀就是台灣不受中國侵略、跟中國互不隸屬，從民調看得出來，民眾非常堅持。

鄭麗文昨天訪美行前舉行記者會。被問及聯合報民調結果，她說，這是在台灣可以明顯感受到的趨勢跟風向，尤其當台獨非常清楚地被列為是兩岸衝突最重要的導火線，民進黨從陳水扁、蔡英文到賴清德總統，都非常明確向民眾跟國際社會說明，台獨不可行，台獨不是議題；更何況，各國都奉行一中政策、不支持台獨的立場，這使愈來愈多民眾了解到這個現實，因此支持台獨的力量會不斷往下遞減。

鄭麗文說，執政黨不能再走偏鋒、在紅線上游移，不能再換湯不換藥、掛羊頭賣狗肉偷換概念，走「新兩國論」，骨子裡也是往台獨方向走，這在國際社會是沒有空間的，平添兩岸衝突跟戰爭的風險；美國總統川普明確表示，願意保證台海的和平，但一定不可往台獨的方向走，她相信這樣的訊息愈來愈明確，大家當然希望能繼續維持現狀，在現狀的基礎上強化兩岸交流對話。

鄭麗文重申，為了兩岸的和平跟穩定，民進黨應該要誠懇、負責任地言行一致，將台獨黨綱下架，徹底移除兩岸戰爭的導火線，成為真正名副其實的和平追求者；在台灣，不應該以莫須有的意識形態、一個不可行的台獨，成為內部分歧對立仇恨撕裂的來源，成為團結台灣兩千三百萬人最大的障礙。

對於賴總統執政滿兩年，不滿意度達五成。莊瑞雄說，民調是浮動的，滿意度愈高，對執政者是肯定，但有不足的地方也必須加強，任何執政者都要虛心接受、檢討；政策如何調整，都是執政團隊可以好好著墨的地方。