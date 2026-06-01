賴總統施政2周年不滿意5成 民進黨團：任何執政者都要虛心檢討

賴清德總統執政上月屆滿2年，聯合報民調顯示不滿意度50%、滿意度41%，相比去年不滿意度53%有緩步提升，而中立選民負面評價居多，有53%不滿意。民進黨團幹事長莊瑞雄說，滿意度越高對執政者是肯定，不足的地方也必須加強，任何執政者都要虛心接受、檢討。至於兩岸議題，他說，維持現狀幾乎占多數，代表民眾期待台灣自由民主憲政體制，這就是現狀。

民進黨今開輿情記者會，被問及如何看本報民調，莊瑞雄說，他相信所有民調是不定期都會去做，有的機構會長期追蹤，趨勢往上的話，對賴總統來講是值得肯定，任何一個執政者本來就要擴大對整體民眾的照顧，讓民眾更滿意，任何執政者都需要很虛心地接受、檢討，所有民調我們不會過度評論，畢竟民調是浮動的。

莊瑞雄指出，滿意度越高，當然對執政者是肯定，不足的地方也必須加強，政策如何調整都是執政團隊可以好好著墨的地方；民進黨立委范雲補充，他們也注意到民調中有逾6成民眾，是支持維持現狀，主張與中國統一來到數年新低喔，這也反映我國長期立場，

媒體追問，本報民調在兩岸問題上，民調顯示不滿意度有49%，高於滿意度37%，近6成民眾是贊成兩岸交流，是否認為政府在兩岸政策上還需要調整？莊瑞雄說，民調再怎麼做，維持現狀幾乎占多數民眾，也代表民眾期待台灣自由民主憲政體制，這就是現狀。

莊瑞雄指出，現狀就是台灣不受中國侵略、跟中國互不相隸屬，從民調看得出來民眾是非常堅持，相信民眾是討厭、反對中國侵犯台灣主權。

莊瑞雄表示，台灣的前途由誰決定？大多數民眾會認為，堅持台灣、中華民國的前途必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是絕大多數所謂的維持現狀；跟前總統蔡英文的4個堅持，及賴總統對國家憲政體制的維護、主權堅持跟中國互不隸屬，堅持中華民國前途必須由全體台灣2300萬人做決定，不容中國說三道四，這也是政府現在努力的方向。