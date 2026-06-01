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賴總統憶「為這事」狂奔20分鐘 盼中油提升能源韌性、導入 AI

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統上午出席「台灣中油80週年慶祝大會活動」致詞，自曝自己哥哥與姊夫都是中油人，更回憶起自己「偷看」哥哥錄取中油的通知書的過程，生動的演說，讓現場來賓哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統上午出席「台灣中油80週年慶祝大會活動」致詞，自曝自己哥哥與姊夫都是中油人，更回憶起自己「偷看」哥哥錄取中油的通知書的過程，生動的演說，讓現場來賓哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統1日出席「台灣中油80週年慶祝大會」。他表示，政府將協助中油落實「提升能源韌性、導入AI技術」，盼中油展現國營事業導入AI、提升經營效能的決心跟行動力。他也回憶自己大哥考上中油、收到通知信的那一天，他跑了20分鐘去給哥哥送信，感謝中油對家庭經濟的貢獻。

賴總統表示，台灣中油公司成立滿80週年，很高興和大家一起參加慶祝大會。80年來，台灣中油，伴隨台灣走過戰後重建、產業發展，到今日站上全球供應鏈的重要位置。台灣中油守護的，除了油氣的供應，還有人民的生活、產業的運轉，以及國家持續向前走的動力。

他藉這個機會，感謝每一位夥伴同仁，全年無休、堅守崗位，讓台灣中油，成為國家經濟發展與能源安全最穩固的基石。

賴總統指出，近年來，全球局勢快速變化，能源供應鏈面臨挑戰，國際能源價格也曾劇烈變動。許多國家因為汽油價格高漲，導致民眾通勤成本增加、大排長龍搶加油。

他表示，相較之下，台灣能夠維持相對穩定的油價與生活步調，背後就是台灣中油扛起了「穩定油氣供應」的重責大任，承擔了第一線供應調度的壓力，也協助了政府落實穩定物價的政策。中油公司不僅僅充分體現國營事業的社會責任，更發揮了穩定社會與經濟的關鍵力量。

賴總統說，站在80週年的重要時刻，台灣中油，也必須肩負起「能源安全就是國家安全」的使命，並不斷提升能力，因應新時代的挑戰。政府將全力支持台灣中油站穩腳步、落實兩項重要目標：

第一，提升能源韌性。面對極端氣候與地緣政治的挑戰，確保台灣能源穩定供應，是中油的首要任務。未來，台灣中油要持續強化油氣基礎設施，並分散進口來源，提升即時調度與備援的能力。

第二，積極導入AI技術。台灣中油在2021年，已經成立5G AIoT專案辦公室，推廣AI技術到各單位，也從去年開始，推動為期5年的計畫，加強培育AI人才。

他希望台灣中油，繼續展現國營事業導入AI應用、提升經營效能的決心跟行動力，不論是在製程優化、設備故障預知、或是工安管理等面向，都能持續導入AI技術，朝智慧化永續化企業發展。政府一定會跟大家站在一起。

賴總統也說，中油為國家承擔了穩定物價的重責大任，政府不會讓中國石油公司孤單，一定會跟中國石油公司站在一起，會完成兩個目標。第一個是不會損及公司的發展；第二個是會確保員工的利益。不能為了穩定物價，損及中油公司發展，或員工權益受到犧牲，這些絕對不行。

賴總統提到，他大哥跟姐夫也是中國石油公司的同仁，所以台灣中油對他家的重要性可見一斑。他哥哥已經退休了。他還記得，哥哥退伍之後，一邊在找工作，一邊去考台灣中油，做加油站的工作，另外也在礦場做臨時工。

賴總統回憶，哥哥打工期間，每天都在問「欸，郵差有沒有來？」就知道哥哥在等考後通知書。有一天，剛好郵差來，他收到信之後，覺得太重要了，就把它打開來看，看了之後他從家裡跑了20分鐘到哥哥工作地點，把信拿給哥哥。

「我大哥也很緊張，他打開來看，但他看我很鎮定。他說『德仔，你有偷看喔？』我說『有啊，我有看了一下啦，所以我拿這麼拚命跑來要給你啊！』」賴總統說，所以，中油從小對他們家來講就非常重要，哥哥到中油上班，對家庭經濟也比較穩定。他發自內心，感謝中油對台灣還有他家的貢獻。

中油 韌性 中油公司

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