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近五成民眾不滿賴總統處理兩岸關係 趙春山籲民進黨思考「擱置」台獨黨綱

聯合報／ 記者張鈺琪鄭媁／台北報導
本報最新民調顯示，在統獨議題上，六成三台灣民意希望永遠維持現狀，是二○一○年調查以來新高，主張獨立的民意降至二成一，創歷年新低。圖為之前總統府升旗音樂會，兩方民眾表達立場的畫面。 圖／聯合報系資料照片
本報最新民調顯示，在統獨議題上，六成三台灣民意希望永遠維持現狀，是二○一○年調查以來新高，主張獨立的民意降至二成一，創歷年新低。圖為之前總統府升旗音樂會，兩方民眾表達立場的畫面。 圖／聯合報系資料照片

聯合報最新民調顯示，近六成民眾支持賴政府恢復或增加兩岸交流，對賴總統處理兩岸關係不滿意者近五成，高於滿意者。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山分析，這反映民眾期待透過交流降低兩岸緊張，賴政府須提出更具體的交流與危機管控作為。趙春山並認為，民進黨可思考「擱置」台獨黨綱，以降低外界疑慮。

趙春山說，台灣民眾長期多支持兩岸交流，因交流有助降低誤判與擦槍走火風險。川習會後，美中雙方都希望穩定關係，台灣民眾也感受到，「不交流只會增加敵意，交流才可穩定關係」。

文化大學政治系兼任助理教授蕭督圜表示，民眾多數期待政府能在「有序交流」與「對等尊嚴」原則下，透過交流緩和兩岸緊張氛圍。

民調顯示，對賴總統處理兩岸關係不滿意者近五成。趙春山表示，反映民眾對兩岸風險感受升高，擔心兩岸發生擦槍走火，也認為賴政府的兩岸政策尚未為和平創造足夠條件。

川習會後，民調顯示，近五成民眾認為賴政府政策是維持現狀，近三成認為正朝台獨發展。趙春山指，多數台灣民眾希望維持現狀，也相信賴清德說法偏向維持現狀，但有些民眾存在疑慮，擔心民進黨政府是否推動去中國化政策，賴政府應設法消除這部分疑慮。

蕭督圜分析，部分民眾因賴清德過去曾稱自己是「務實台獨工作者」，認為其路線朝向獨立。

至於民進黨是否應廢止台獨黨綱，民調顯示，應該、不應該、未表態者各約三成。趙春山表示，民進黨過去從台獨黨綱到台灣前途決議文、正常國家決議文，其實已有調整。他認為，民進黨可思考「擱置」台獨黨綱，降低外界疑慮。

國安會前副秘書長楊永明說，民調結果基本反映選民政黨傾向結構，即「看穿政治人物理念是一回事，實際面對選舉與權力是另外一回事」。

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