學者：司法人事 都以總統意志優先

賴清德總統上任二年，本報民調在司法議題上顯示有五成三的民眾不滿意。國立高雄大學政治法律學系教授廖義銘說，不滿意數確實偏高，雖近年政治案件多，但問題不在個案，而是賴總統在政策判斷、司法人事安排上，多以政黨或個人偏好為依據，如大法官、檢察總長提名，百姓當然會認為司法獨立性受到影響。

對比前總統陳水扁時期的「朝小野大」，廖義銘說，當時陳水扁能尊重國會多數黨，反觀賴清德，從大法官再到檢察總長提名，無包容性與妥協性，一切以總統的意志為優先。

國立中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪說，京華城案連續劇式的報導，加上海基會前董事長鄭文燦七年老案突然被「撈出來」，難免給社會大眾一種司法被高度政治運用的強烈印象；另外，相較於政治人物的司法攻防，市井小民最切身有感的是詐欺案的氾濫。