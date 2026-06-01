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【重磅快評】徐國勇洩露財源 劉世芳還要苦逼縣市嗎？

聯合報／ 主筆室
民進黨秘書長徐國勇表示，台股飆破4萬點，有很多年輕人不滿覺得「我又沒錢買台積電」、「賺都是你們賺」，但應該要想一想，有沒有間接受益？。記者黃仲裕／攝影
民進黨秘書長徐國勇表示，台股飆破4萬點，有很多年輕人不滿覺得「我又沒錢買台積電」、「賺都是你們賺」，但應該要想一想，有沒有間接受益？。記者黃仲裕／攝影

財劃法修正後，內政部頻頻要求各縣市分攤租金補貼預算引發反彈，台北市長蔣萬安說這讓人有「中央請客、地方埋單」的感覺，對手沈伯洋則稱北市絕對有財源；不管北市府有無財源，其實民進黨早有盤算，黨秘書長徐國勇昨天嗆年青人怨股市沒賺到錢，卻不小心洩漏證交稅就是租金補貼的新財源。早知如此，劉世芳、莊翠雲等人也不必演得那麼辛苦了。 

租金補貼由地方政府分攤是否合理引發高度爭論，國土署認為財政收支劃分法修法後，中央統籌財源減少、地方可支配財源增加，因此計畫自明年起改為中央與地方共同分擔，地方反彈強烈；內政部長劉世芳對此政策發表多次談話，強調財劃法修法後，地方財源增加，「中央沒錢就是沒錢」、「巧婦難為無米之炊」，呼籲地方政府共同合作度過難關，避免影響青年與弱勢租屋族。

劉世芳喊窮喊了半天，沒想到被內政部前部長、民進黨秘書長徐國勇的一席談話破功。 徐國勇昨天出席民進黨40周年活動與青年對談，徐說現在股票動輒4萬4千點、4萬3千點，仍有很多年輕人不滿，覺得「我又沒錢買台積電」、「賺都是你們賺」，但年青人應該要想一想，有沒有間接受益？徐並補充，政府將從股市來的稅金用於租金補貼，難道沒有間接受益嗎？

徐國勇在內政部長任內擴大推動租金補貼，由他來講這項政策頗有指標性意義。為了彌補民進黨的社宅支票跳票，徐擔任內政部長期間推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，將補貼戶數由12萬戶大幅提升至50萬戶；賴清德上台後又再擴大規模，不斷放寬資格，核定件數衝到88萬戶，一再撒幣的結果就是財務黑洞變大，以致於劉世芳把腦動到地方政府頭上。 

根據國土署統計，目前每月光是發放租金補貼經費就高達31億元，全年支出達372億元，遠超過政策規劃的300億元規模，難怪劉世芳要頭殼抱著燒。

但問題不是只有財源問題，內政部根本沒想到一味補貼的結果衝擊租賃市場，部分房東在知悉房客領取補貼後，將稅金或利潤轉嫁，變相拉高整體市場租金，甚至為逃避查稅而選擇拒絕續租、漲租或禁止房客報稅，導致弱勢租客面臨更大的居住困境或被迫搬遷。內政部應做的絕非只有找地方挖財源，而是政策全盤檢討，避免財政黑洞無限擴張。

再者，租金補貼政策原來有來自房地合一稅的專款專用財源，徐國勇任內推出擴大推動租金補貼，就是因為房地合一稅大進補，依法九成必須專款專用於住宅政策及長照支出。只是上路初期這筆稅收幾乎全數挹注在長照，分給住宅基金的金額一度為零，引發外界「居住不正義」的批評，後來才調整20%撥入住宅基金，用來補貼社會住宅興辦與部分租金補貼。

但賴清德上台後光速擴大補助，這筆專款的金額很快就不夠填補租補的龐大黑洞，如今房地產行情不如以往，情況雪上加霜，徐國勇提股市稅收挹注，不無「政策指導」意味了。 

比起房地合一稅，證交稅並未指定專款專用，而且這筆錢的金額比房地合一稅多了好幾倍。財政部長莊翠雲只編列2501億元，但今年預估實徵稅收可望上看7500億元，如果挹注租金補貼，雖稱不上九牛一毛，但也毫不費力。

徐國勇說要拿證交稅補貼租金，也不是不可以，但也不必用嗆年輕人的方式來表達，讓人感覺暗藏施捨心態；民進黨雖非以黨領政，但至少也是黨政合一，徐國勇都說話了，租金補貼的財源其實一點問題也沒有，劉世芳還要對地方苦苦相逼嗎？莊翠雲無視年年錯估證交稅，今年更達5000億，嚴格來說正確率只有三成三，如果是蓄意為中央攢一筆私房錢，還真是演太大了。

劉世芳 徐國勇 租金補貼

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