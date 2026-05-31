租補回歸地方分攤惹議 國土署：財劃法後、地方可支配財源提高

內政部國土署正在研議租屋補貼回歸地方分擔，其中，又以台北市可能需負擔至4成經費、為六都最高。台北市長蔣萬安31日批評，不要讓人有「中央請客、地方買單」的感覺。對此，內政部國土署署長蔡長展也回應，在《財劃法》修正後，地方政府可支配財源相較中央大幅提高、更有能力加強對民眾居住照顧的力道，內政部也會持續與地方政府溝通配合款分擔事宜，以繼續照顧有需求的民眾。

台北市長蔣萬安今日表示，從2022年開始，租金補貼政策一直都是中央全額支應，如今若要改變機制、改由地方政府負擔部分經費，桃園市長張善政已表達絕對反對，台南市長黃偉哲也認為必須衡量地方財政穩定性，許多地方政府都無法同意，也不要讓人有「中央請客、地方買單」的感覺。

面對地方的反彈，國土署長蔡長展解釋，2021年以前，各縣市租金補貼都是中央與地方共同分擔；2021年以後，因考量地方財源，中央採專案全額自行負擔。

他指出，目前各地補助人數都是由地方審核，而且《財劃法》修正後，地方政府可支配財源相較中央大幅提高，地方政府更有能力加強對民眾居住照顧的力道，內政部也會持續與地方政府溝通配合款分擔事宜，以繼續照顧有需求的民眾。