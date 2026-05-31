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中央擬要求地方分攤租金補貼 新北盼維持中央全額負擔

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中央研議調整租金補貼經費分攤機制，擬要求地方政府共同負擔部分補貼經費，引發各縣市關注。（記者黃義書／攝影）
中央研議調整租金補貼經費分攤機制，擬要求地方政府共同負擔部分補貼經費，引發各縣市關注。（記者黃義書／攝影）

中央研議調整租金補貼經費分攤機制，擬要求地方政府共同負擔部分補貼經費，引發各縣市關注。新北市城鄉局表示，內政部國土管理署已於5月14日召集各縣市政府開會討論，會中提出由地方分攤租金補貼經費的構想，但6都均表達，希望中央維持現行作法，由中央持續全額支應租金補貼政策。

城鄉局指出，中央會後要求六都於5月29日前以正式公文回覆意見，新北市已於5月27日函覆中央，明確表達希望中央維持現行300億元租金補貼預算，由中央全額編列及支應，不宜再由地方政府額外負擔。

根據中央目前規畫，新北市未來可能需分攤約3成租金補貼經費。城鄉局表示，若依現階段討論版本估算，新北市每年恐需增加約15億元支出，勢必對市府財政造成影響。不過，目前相關方案尚未正式定案，市府仍希望中央審慎評估地方財政狀況與執行負擔。

此外，針對外界關心租金補貼是否出現重複申領或資格不符情形，城鄉局指出，目前所有申請案件均設有審查及複查機制，申請人資料會與戶籍、租賃及相關資料進行勾稽比對，如查有資格不符或重複申領情況，後續都將依法追繳補貼款項。

租金補貼 國土 內政部

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