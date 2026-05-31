中央租補、育兒津貼都要地方負擔？ 沈伯洋：北市絕對有財源

中央的育兒津貼、租屋補助都要地方負擔，台北市長蔣萬安今說，不要讓人有「中央請客、地方買單」的感覺。民進黨台北市長參選人沈伯洋則說，北市做過很多撒幣政策，不太可能今天遇到租屋補助時，就突然說現在北市到底錢夠不夠用，北市絕對是有這樣財源。

沈伯洋今天上午出席2026愛天使愛心園遊會，黨籍立委張雅琳及北市議員林亮君、王閔生、陳賢蔚等人陪同參訪。

對於蔣萬安回應中央租金補貼要各縣市負擔，不要讓人有「中央請客、地方買單」的感覺。沈伯洋表示，一是因為財畫法關係，現在地方財源變得非常多，北市是首屈一指400多億元，成長應該有6成左右，所以北市絕對是有這樣財源。

沈伯洋說，二是過去北市做過很多撒幣政策，不太可能今天遇到租屋補助時，就突然說現在北市到底錢夠不夠用。不管是昨天地方攤商的聲音，還有北市租屋族的聲音，他認為市政府應該是要聆聽他們的需求才對。