聽新聞
0:00 / 0:00
租屋補貼「中央請客地方買單」？北市分攤最高 蔣萬安說話了
財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年租金補貼預算一至四成遭反彈，中央維持全額補助。內政部5月中再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。北市長蔣萬安今說，「許多地方政府都不同意，所以不要讓人有這種『中央請客、地方買單』的感覺。」
蔣萬安今天上午出席高中市長獎頒獎，蔣說，其實過去幾年，台北市不管是推出許多為了育兒家庭減輕負擔的政策，包括幸福住宅推出、好孕專車、生生喝鮮奶、營養午餐免費等。當然還有六條捷運正在新建、社會住宅布建，及市場改建等，這些北市府都非常願意去開路，並且克服各項困難，來減輕所有市民朋友的負擔。
至於租屋補貼，中央這個政策其實從2022年開始，一直都是由中央全額支應。所以看到包括桃園市長張善政覺得反對，包括台南市長黃偉哲也說，必須要衡量地方的財政穩定性等。今天要改變這樣的機制，由地方政府來做部分負擔，許多地方政府都不同意，所以不要讓人有這種「中央請客、地方買單」的感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。