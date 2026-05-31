租屋補貼「中央請客地方買單」？北市分攤最高 蔣萬安說話了

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年租金補貼預算一至四成遭反彈，中央維持全額補助。內政部5月中再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。北市長蔣萬安今說，「許多地方政府都不同意，所以不要讓人有這種『中央請客、地方買單』的感覺。」

蔣萬安今天上午出席高中市長獎頒獎，蔣說，其實過去幾年，台北市不管是推出許多為了育兒家庭減輕負擔的政策，包括幸福住宅推出、好孕專車、生生喝鮮奶、營養午餐免費等。當然還有六條捷運正在新建、社會住宅布建，及市場改建等，這些北市府都非常願意去開路，並且克服各項困難，來減輕所有市民朋友的負擔。

至於租屋補貼，中央這個政策其實從2022年開始，一直都是由中央全額支應。所以看到包括桃園市長張善政覺得反對，包括台南市長黃偉哲也說，必須要衡量地方的財政穩定性等。今天要改變這樣的機制，由地方政府來做部分負擔，許多地方政府都不同意，所以不要讓人有這種「中央請客、地方買單」的感覺。