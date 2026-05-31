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租屋補貼「中央請客地方買單」？北市分攤最高 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席高中市長獎頒獎。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席高中市長獎頒獎。記者林麗玉／攝影

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年租金補貼預算一至四成遭反彈，中央維持全額補助。內政部5月中再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。北市長蔣萬安今說，「許多地方政府都不同意，所以不要讓人有這種『中央請客、地方買單』的感覺。」

蔣萬安今天上午出席高中市長獎頒獎，蔣說，其實過去幾年，台北市不管是推出許多為了育兒家庭減輕負擔的政策，包括幸福住宅推出、好孕專車、生生喝鮮奶、營養午餐免費等。當然還有六條捷運正在新建、社會住宅布建，及市場改建等，這些北市府都非常願意去開路，並且克服各項困難，來減輕所有市民朋友的負擔。

至於租屋補貼，中央這個政策其實從2022年開始，一直都是由中央全額支應。所以看到包括桃園市長張善政覺得反對，包括台南市長黃偉哲也說，必須要衡量地方的財政穩定性等。今天要改變這樣的機制，由地方政府來做部分負擔，許多地方政府都不同意，所以不要讓人有這種「中央請客、地方買單」的感覺。

蔣萬安 北市 內政部 財劃法

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中央政策、地方付錢？ 租補分攤引爆縣市反彈

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年的租金補貼預算一至四成遭反彈後，中央維持全額補助。內政部五月中旬再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。地方縣市都表反對，更表示租補資格放寬都是中央決定，導致戶數及經費暴增，地方未參與政策規畫，若中央硬要地方分攤費，將請中央業務移回自己辦理。

學者：為選舉忽略專業 到底補貼了誰

內政部以財劃法修正為由，要求各縣市政府分攤租金補貼，引發地方反彈，學者也不以為然。學者認為，「中央請客地方埋單」的狀況不斷發生，會造成地方財政負擔，住宅政策更不只是大撒幣，應通盤檢討補貼對象與財政狀況。台北商業大學教授黃耀輝更痛批內政部「消極怠惰」，應該向行政院積極爭取從房地合一的稅收中提撥足額，供住宅政策的租金補貼之用，而不是任由衛福部拿走九成預算做長照。

租金補貼、少子化政策 卡在中央地方事權財權失衡

「中央請客、地方埋單」一再成為政治爭議，並非地方不支持，而是因為中央設計制度時，往往是先喊口號，然後又把執行壓力、財源推給地方，租金補貼就是一個鮮明的例子，中央政府最近又打出18項人口對策新戰略，要用3800億元救少子化，這也難怪地方政府再度憂心忡忡。

租補溢領詐領頻傳 2.6萬戶遭政府「追債」

租金補貼政策放寬申請門檻後，去年度全國核定戶數已達九十四萬戶，其中二萬六千戶溢領遭政府「追債」，新北市、桃園市、高雄市都有數千戶違規。警方發現，有民眾利用制度漏洞，偽造租約、同居男女假出租等，詐領租金補貼，從北到南都有人遭判刑，沒被查獲的黑數恐怕更多。

新聞眼／中央撒幣地方埋單層出不窮 難怪惹反彈

財政收支劃分法修正以來，中央請客地方埋單的現象愈來愈多。中央三百億擴大租金補貼方案二○二二選舉年推出，當時大幅放寬申請資格造福租屋族，不過申請、支出都暴增，中央已連續二年要求地方出錢分攤；今年底又逢地方選舉，賴總統此時推出三千八百億搶救少子化大禮包，具體財源尚未公布，無怪乎百里侯都疾呼，別把帳單留給地方。

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