中央政策、地方付錢？ 租補分攤引爆縣市反彈

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年的租金補貼預算一至四成遭反彈後，中央維持全額補助。內政部五月中旬再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。地方縣市都表反對，更表示租補資格放寬都是中央決定，導致戶數及經費暴增，地方未參與政策規畫，若中央硬要地方分攤費，將請中央業務移回自己辦理。

核定戶數約85萬致經費暴增

中央擴大推動三百億元租金補貼政策，符合資格者每月補助二千至八千元。國土署統計，目前全國租金補貼核定戶數約八十五萬戶，其中台中市十九萬戶最多，新北市十三萬戶，其次為桃園市、高雄市各超過十萬戶。

內政部國土署五月十四日召集各縣市開會，再度提出地方分攤試算表，依財政分級，台北市負擔四成、約十九億元，新北市三成、約十六億八千萬元，桃園市二成、約十億元，台中市二成、約十四億元，台南市一成、約二億七千萬元，高雄市一成五、約六億餘元；六都以外以新竹縣市、台東縣負擔四成最高。

多數縣市會中均表達反對立場，盼中央繼續全額補助。北市府、桃園市府都強調，租補資格放寬為中央政策決定，地方政府未參與政策規畫，若中央堅持地方分攤經費，請國土署針對中央業務移回自己作業。中市府表示，現行補貼戶數與經費暴增，因中央二○二二年放寬申請門檻導致，擴增經費不應由地方吸收。

張麗善批左手給、右手苛扣

地方官員私下抱怨，中央推老宅延壽計畫，也要求各縣市分攤經費，當時因負擔不高同意，現在又要求分攤租補，過去中央出錢、地方出力，彼此有默契，現在地方出力又要出錢，功勞都被中央拿走，誰會服氣。

「我當然反對。」桃園市長張善政受訪表示，租金補貼是中央政策，地方幫忙中央發放補助款，現在突然要地方分攤，「若中央硬要實施，所有縣市都會跳起來」。

雲林縣長張麗善說，財劃法修正後，中央左手給，右手苛扣一般性補助款，大家苦不堪言；若依中央要求，雲林縣要分攤一成五、須自籌近一億元，中央很多政策都要地方負擔，地方政府被架著走，雲林財政「怎麼會做得來」。

國土署稱中央統籌財源減少

台南市長黃偉哲表示，租金補貼執行層面，希望能兼顧福利政策及地方財政穩定性。高雄市府指出，若要求地方分擔經費，勢必增加財政負擔，排擠社福預算與政策推動，補貼經費仍應由中央全額負擔。

國土署表示，二○二一年前採中央與地方共同分擔模式，部分地方政府更額外加碼，二○二二年至二○二六年國家財政相對充裕，租補政策改由中央全額支應；近年財劃法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源增加，規畫自明年起恢復過去中央、地方共同分擔模式。