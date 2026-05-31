聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／中央撒幣地方埋單層出不窮 難怪惹反彈

聯合報／ 本報記者陳俊智洪敬浤

財政收支劃分法修正以來，中央請客地方埋單的現象愈來愈多。中央三百億擴大租金補貼方案二○二二選舉年推出，當時大幅放寬申請資格造福租屋族，不過申請、支出都暴增，中央已連續二年要求地方出錢分攤；今年底又逢地方選舉，賴總統此時推出三千八百億搶救少子化大禮包，具體財源尚未公布，無怪乎百里侯都疾呼，別把帳單留給地方。

租金補貼政策過去由中央、地方共同分擔，原本有較嚴格的排富條款，行政院四年前推動擴大方案，初衷為照顧年輕人、婚育家庭與弱勢族群，這個選在選舉年推出的居住正義大紅包，卻逐年放寬標準，連住在高級養生村、存款千萬元的長者，竟也領得到，成為另類居住不正義。

國土署統計，在擴大補助前，每年租補核定戶僅十二萬戶，擴大政策推出後，戶數逐年暴增，總預算規模達三百億元。龐大財政支出中央吃不消，去年已發文要由各地方政府分攤，但不分藍綠執政縣市一致反對，今年又捲土重來要地方出錢，再度引起反彈。

政府宣稱國家經濟看好，股市破四萬點，但申請租補戶數也屢創新高，到底是政策手段不夠精準，浪費國家資源？還是經濟榮景淪於口號，未能全民共享？中央應先通盤檢討執行結果，再來與地方溝通預算分攤。

在中央地方僵局未解，事前又無政策溝通，要各地吞下數千萬到十多億元支出，無異緣木求魚，一旦租補政策縮水，對於亟待補助的居住弱勢族群而言，恐怕先蒙受其害。

年底又逢地方大選，賴總統搶救少子化大禮包，推動「○到十八歲由國家養」政策，具體財源未正式公布，地方百里侯第一反應卻是，千萬不要又要求地方一起養。當中央推動重大政策，政策細節未落實，也未與相關單位溝通，如何能相信這筆錢花下去，真的能搶救少子化或是挹注到真正的弱勢？

租金補貼 財政收支劃分法 行政院

延伸閱讀

租金補貼要縣市分攤引反彈…國土署：財劃法修正後 地方可支配財源增加

租補85萬戶受影響？國土署：2027年起地方分攤1至4成

聯合報社論／應對少子化危機，光靠撒幣難解結構沉痾

薛承泰／國防增加，生育下降？

相關新聞

中央政策、地方付錢？ 租補分攤引爆縣市反彈

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年的租金補貼預算一至四成遭反彈後，中央維持全額補助。內政部五月中旬再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。地方縣市都表反對，更表示租補資格放寬都是中央決定，導致戶數及經費暴增，地方未參與政策規畫，若中央硬要地方分攤費，將請中央業務移回自己辦理。

租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

中央自二○二二年擴大租金補貼政策後，放寬動產與不動產排富規定，目前租補核定戶朝百萬戶邁進。台中市府、高雄市府向中央反映，已出現申請資格過寬、補貼浮濫狀況。桃園市府直言，部分高資產民眾仍申請補貼，調查有廿三名入住長庚養生村的長者獲補貼，其中七人有千萬存款，甚至有一人累積財富高達六千萬元。

學者：為選舉忽略專業 到底補貼了誰

內政部以財劃法修正為由，要求各縣市政府分攤租金補貼，引發地方反彈，學者也不以為然。學者認為，「中央請客地方埋單」的狀況不斷發生，會造成地方財政負擔，住宅政策更不只是大撒幣，應通盤檢討補貼對象與財政狀況。台北商業大學教授黃耀輝更痛批內政部「消極怠惰」，應該向行政院積極爭取從房地合一的稅收中提撥足額，供住宅政策的租金補貼之用，而不是任由衛福部拿走九成預算做長照。

租補溢領詐領頻傳 2.6萬戶遭政府「追債」

租金補貼政策放寬申請門檻後，去年度全國核定戶數已達九十四萬戶，其中二萬六千戶溢領遭政府「追債」，新北市、桃園市、高雄市都有數千戶違規。警方發現，有民眾利用制度漏洞，偽造租約、同居男女假出租等，詐領租金補貼，從北到南都有人遭判刑，沒被查獲的黑數恐怕更多。

新聞眼／中央撒幣地方埋單層出不窮 難怪惹反彈

財政收支劃分法修正以來，中央請客地方埋單的現象愈來愈多。中央三百億擴大租金補貼方案二○二二選舉年推出，當時大幅放寬申請資格造福租屋族，不過申請、支出都暴增，中央已連續二年要求地方出錢分攤；今年底又逢地方選舉，賴總統此時推出三千八百億搶救少子化大禮包，具體財源尚未公布，無怪乎百里侯都疾呼，別把帳單留給地方。

救少子化…藍營首長：中央須埋單 地方沒那個財力

中央推出三千八百億元搶救少子化政策，地方首長擔心未來又要地方出錢。桃園市長張善政受訪表示，賴總統既然端出政策，中央就必須埋單，地方沒那個財力埋單。台中市長盧秀燕表示，就像男友送禮物給女友，禮物卻是別人買的，沒誠意也不高明。新北市長侯友宜說，不要掌聲給中央，帳單留在地方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。