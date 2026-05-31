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學者：為選舉忽略專業 到底補貼了誰

聯合報／ 記者陳儷方江婉儀陳俊智／連線報導
內政部以財劃法修正為由，要求各縣市政府分攤租金補貼，引發地方反彈。圖／聯合報系資料照
內政部以財劃法修正為由，要求各縣市政府分攤租金補貼，引發地方反彈。圖／聯合報系資料照

內政部財劃法修正為由，要求各縣市政府分攤租金補貼，引發地方反彈，學者也不以為然。學者認為，「中央請客地方埋單」的狀況不斷發生，會造成地方財政負擔，住宅政策更不只是大撒幣，應通盤檢討補貼對象與財政狀況。台北商業大學教授黃耀輝更痛批內政部「消極怠惰」，應該向行政院積極爭取從房地合一的稅收中提撥足額，供住宅政策的租金補貼之用，而不是任由衛福部拿走九成預算做長照。

黃耀輝分析，內政部要求地方政府分擔租金補貼財源爭議，跟財劃法的修正一點關係也沒有，政府自二○一六年起實施房地合一稅，指定用途為住宅政策與長照，但直到二○二三年，內政部都沒有爭取到經費，被立委發現後，才明定住宅基金至少要分到百分之十的房地合一稅收入。

政治大學地政學系退休教授張金鶚說，中央要求地方分攤經費，要地方同意，中央要推動補貼，要先討論財源，過去績效不是很好，甚至補貼對象並非真正弱勢者，應重新檢討。

張金鶚表示，住宅政策不只有大撒幣，過去曾幫中央訂定整體政策方案，但中央並沒有照計畫實施，現在就是想到什麼就做什麼，只是為了選舉，忽略專業；到底補貼照顧了誰？應該通盤檢討，而真正的關鍵是高房價，若房價一直高，那補貼永遠沒用。

元智大學社會暨政策科學系教授劉宜君表示，各縣市位置與產業不同，城市特性與人口結構也不同，中央推出全國一體適用政策，未必能對應所有縣市需求，尤其政策設計不夠細緻，社會資源投放不精準，就會讓原本不需要幫助的人受惠，例如存款千萬元的租補戶就是實際例子。

租金補貼 財劃法 內政部

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