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救少子化…藍營首長：中央須埋單 地方沒那個財力

聯合報／ 記者張裕珍鄭國樑朱冠諭陳敬丰葉德正陳雅玲／桃園報導

中央推出三千八百億元搶救少子化政策，地方首長擔心未來又要地方出錢。桃園市長張善政受訪表示，賴總統既然端出政策，中央就必須埋單，地方沒那個財力埋單。台中市長盧秀燕表示，就像男友送禮物給女友，禮物卻是別人買的，沒誠意也不高明。新北市長侯友宜說，不要掌聲給中央，帳單留在地方。

張善政表示，中央推出的少子化政策，包含每月五千元的成長津貼等，財務負擔非常大，「老實說我們不敢作」，賴總統既然端出這個政策，中央必須埋單，不能叫地方埋單；減輕養兒育女負擔的方向是對的，但中央不能加重地方的財政負擔。

「你以為靠這個政策就能解決少子化嗎？NO。」張善政說，總統要了解為什麼會少子化？現在年輕夫婦生活壓力大，除了高房價，貸款困難也是原因，加上培育孩子要許多成本，若總統以為這樣能解決少子化，應好好重新評估。

盧秀燕表示，○到十八歲每月五千元成長津貼政策，最早由國民黨立委提出，賴總統宣布跟進，立委提出構想，總統放下政黨意識採納，她對兩邊都拍拍手；不過，政府似乎有意透過基金操作籌措財源，難免讓人不放心，萬一虧損怎麼辦？

「若中央開支票，地方埋單，何其忍心。」盧秀燕表示，就像男朋友送禮物給女朋友，禮物卻是別人買的，沒有誠意也不高明；現有稅收幾乎都歸中央，如果地方只分攤一點點，以現有財政狀況還算可以，但如果要分攤更多，就太不合理了。

新北市長侯友宜表示，少子化是國安議題，中央、地方要一起面對，中央至今沒公布細節，中央、地方分配比率都沒有說清楚，希望不要是「掌聲留給中央、帳單留在地方」，期待要合理分配，大家共同承擔所有的責任。

雲林縣長張麗善表示，總統就職二周年提出政策，當然要展現誠意、負責任，在國家財政允許下，全民共享她樂觀其成，但少子化不能病急亂投醫，光成長津貼就要投入二千億元，不能半途而廢，也不能只是政策買票；中央要評估財源，不要排擠其他預算，更不該讓中央請客、地方埋單。

藍營 少子化 張善政

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