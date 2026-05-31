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租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

聯合報／ 記者陳俊智趙容萱郭韋綺／連線報導
政府推動租金補貼政策，連高資產族群都能申請補助，對月薪被租金吞噬大半的年輕人而言，相對剝奪感強烈，居住正義仍難伸張。本報資料照片
政府推動租金補貼政策，連高資產族群都能申請補助，對月薪被租金吞噬大半的年輕人而言，相對剝奪感強烈，居住正義仍難伸張。本報資料照片

中央自二○二二年擴大租金補貼政策後，放寬動產與不動產排富規定，目前租補核定戶朝百萬戶邁進。台中市府、高雄市府向中央反映，已出現申請資格過寬、補貼浮濫狀況。桃園市府直言，部分高資產民眾仍申請補貼，調查有廿三名入住長庚養生村的長者獲補貼，其中七人有千萬存款，甚至有一人累積財富高達六千萬元。

原本租金補貼制度有動產廿二萬五千元以下等排富限制，中央後來放寬補助資格後，僅限制平均所得收入與名下無自用住宅，無薪資收入的退休族群，即使有高額存款也能請領補助。

桃園市都發局初步調查，長庚養生村有廿三戶申請租補者存款大於百萬元，其中七戶存款超過千萬元，甚至有一人高達六千萬。長庚養生村入住費用月租從二萬七千五百元起跳，還須繳保證金廿五萬至卅四萬元。

都發局長江南志說，坐擁龐大資產卻能請領補助，已違背照顧弱勢、減輕一般家庭生活負擔的初衷；長庚養生村只是冰山一角，放眼全市及全國，類似案例肯定不少，市府發現異狀都報請內政部查調，但未獲回應。

台中市都發局表示，中市租金補貼戶數在二○二一年僅二萬戶，中央擴大補助資格後逐年增加，現已達廿四萬戶，近期中央發文要求調查「一址多戶」申請補貼，顯見補貼已有浮濫情形；原本過去不允許「一址多戶」，後來放寬後申請者暴增，例如朋友合租房子，二人都可申請，就不受同一地址的限制。

高雄市府代表在國土署研商租金補貼會議上表示，相比二○二一年租補制度，現在的申請資格已過寬，同一戶家庭承租同一地址，只要分別與房東簽訂租賃契約，父親、成年兒子皆可各自申請補貼，導致核定戶數過多。高雄市府補充，依國土署規定，上述不屬於重複申請案件。

閱報秘書 三百億租金補貼申請資格

對一定所得以下、無自有房屋之個人或家庭，提供每月二千至八千元租金補貼，並針對婚育家庭、弱勢族群加碼補助。申請者須設有戶籍之成年人，家庭成員均無自有房屋，每人每月平均所得應低於租賃房屋所在縣市最低生活費三倍、新婚家庭或育有未成年子女者為三點五倍；以台北市為例，一般身分收入應低於六萬一一三七元、新婚或育有未成年子女家庭為七萬一三二七元。（陳俊智）

租金補貼 長庚 台中

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