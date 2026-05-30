聽新聞
0:00 / 0:00

租金補貼要縣市分攤引反彈…國土署：財劃法修正後 地方可支配財源增加

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部去年發文給各縣市政府，要求地方分攤今年租金補貼1至4成，當時引發縣市反彈，今年5月14日再召集各縣市開會，縣市仍不滿。圖／聯合報系資料照
內政部去年發文給各縣市政府，要求地方分攤今年租金補貼1至4成，當時引發縣市反彈，今年5月14日再召集各縣市開會，縣市仍不滿。圖／聯合報系資料照

內政部去年發文給各縣市政府，要求地方分攤今年租金補貼1至4成，當時引發縣市反彈，今年5月14日再召集各縣市開會，縣市仍不滿。對此，國土管理署今表示，財政收支劃分法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加，租補政策的核心目標是減輕民眾居住負擔，中央與地方並非對立關係。

國土署指出，協助租屋民眾減輕居住負擔、照顧青年及弱勢家庭，一直是政府重要政策目標。在2021年以前租金補貼即採中央與地方共同分擔經費模式，部分地方政府更額外加碼補助，提高照顧力度，且自2025年起，租金補貼資格即由地方政府審查；2022年至2026年間，考量國家整體經濟良好及財政相對充裕，租金補貼改由中央全額負擔，協助更多民眾減輕租屋壓力。

國土署表示，但近年財劃法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加。基於財政權責相符原則，規畫自2027年度起回復過去中央與地方共同分擔機制，依各縣市財力分級，由地方分攤1至4成經費，延續中央與地方協力合作、共同照顧租屋民眾的政策方向。

國土署指出，目前全國租金補貼核定戶數約85萬戶，其中台中市19萬戶、新北市13萬戶、桃園市及高雄市各10萬餘戶為前幾大受益都市，租金補貼已成為青年、新婚家庭及弱勢族群的重要支持措施，目前全國租補中青年族群約48萬戶、佔比6成，經濟或社會弱勢補貼戶為31.3萬戶、占比3成，反映出地方與中央共同投入的重要成果。

國土署強調，租金補貼政策的核心目標始終是減輕民眾居住負擔，中央與地方並非對立關係，而是共同照顧租屋族的重要夥伴。期盼各地方政府支持並配合編列相關預算，攜手維護租屋民眾權益，讓有需要的家庭都能獲得穩定且持續的照顧。

租金補貼 國土署 財劃法

延伸閱讀

新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

土方市場遭爆哄抬 國土署：均價1,065元、異常漲價必查

全台首創！桃園可負擔住宅條例三讀 鎖定年輕婚育家庭

竹縣橫山鄉6年來4度普發現金 7月將再發5000元補助

相關新聞

中央政策、地方付錢？ 租補分攤引爆縣市反彈

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年的租金補貼預算一至四成遭反彈後，中央維持全額補助。內政部五月中旬再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。地方縣市都表反對，更表示租補資格放寬都是中央決定，導致戶數及經費暴增，地方未參與政策規畫，若中央硬要地方分攤費，將請中央業務移回自己辦理。

租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

中央自二○二二年擴大租金補貼政策後，放寬動產與不動產排富規定，目前租補核定戶朝百萬戶邁進。台中市府、高雄市府向中央反映，已出現申請資格過寬、補貼浮濫狀況。桃園市府直言，部分高資產民眾仍申請補貼，調查有廿三名入住長庚養生村的長者獲補貼，其中七人有千萬存款，甚至有一人累積財富高達六千萬元。

學者：為選舉忽略專業 到底補貼了誰

內政部以財劃法修正為由，要求各縣市政府分攤租金補貼，引發地方反彈，學者也不以為然。學者認為，「中央請客地方埋單」的狀況不斷發生，會造成地方財政負擔，住宅政策更不只是大撒幣，應通盤檢討補貼對象與財政狀況。台北商業大學教授黃耀輝更痛批內政部「消極怠惰」，應該向行政院積極爭取從房地合一的稅收中提撥足額，供住宅政策的租金補貼之用，而不是任由衛福部拿走九成預算做長照。

租補溢領詐領頻傳 2.6萬戶遭政府「追債」

租金補貼政策放寬申請門檻後，去年度全國核定戶數已達九十四萬戶，其中二萬六千戶溢領遭政府「追債」，新北市、桃園市、高雄市都有數千戶違規。警方發現，有民眾利用制度漏洞，偽造租約、同居男女假出租等，詐領租金補貼，從北到南都有人遭判刑，沒被查獲的黑數恐怕更多。

新聞眼／中央撒幣地方埋單層出不窮 難怪惹反彈

財政收支劃分法修正以來，中央請客地方埋單的現象愈來愈多。中央三百億擴大租金補貼方案二○二二選舉年推出，當時大幅放寬申請資格造福租屋族，不過申請、支出都暴增，中央已連續二年要求地方出錢分攤；今年底又逢地方選舉，賴總統此時推出三千八百億搶救少子化大禮包，具體財源尚未公布，無怪乎百里侯都疾呼，別把帳單留給地方。

救少子化…藍營首長：中央須埋單 地方沒那個財力

中央推出三千八百億元搶救少子化政策，地方首長擔心未來又要地方出錢。桃園市長張善政受訪表示，賴總統既然端出政策，中央就必須埋單，地方沒那個財力埋單。台中市長盧秀燕表示，就像男友送禮物給女友，禮物卻是別人買的，沒誠意也不高明。新北市長侯友宜說，不要掌聲給中央，帳單留在地方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。