租金補貼要縣市分攤引反彈…國土署：財劃法修正後 地方可支配財源增加

內政部去年發文給各縣市政府，要求地方分攤今年租金補貼1至4成，當時引發縣市反彈，今年5月14日再召集各縣市開會，縣市仍不滿。對此，國土管理署今表示，財政收支劃分法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加，租補政策的核心目標是減輕民眾居住負擔，中央與地方並非對立關係。

國土署指出，協助租屋民眾減輕居住負擔、照顧青年及弱勢家庭，一直是政府重要政策目標。在2021年以前租金補貼即採中央與地方共同分擔經費模式，部分地方政府更額外加碼補助，提高照顧力度，且自2025年起，租金補貼資格即由地方政府審查；2022年至2026年間，考量國家整體經濟良好及財政相對充裕，租金補貼改由中央全額負擔，協助更多民眾減輕租屋壓力。

國土署表示，但近年財劃法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加。基於財政權責相符原則，規畫自2027年度起回復過去中央與地方共同分擔機制，依各縣市財力分級，由地方分攤1至4成經費，延續中央與地方協力合作、共同照顧租屋民眾的政策方向。

國土署指出，目前全國租金補貼核定戶數約85萬戶，其中台中市19萬戶、新北市13萬戶、桃園市及高雄市各10萬餘戶為前幾大受益都市，租金補貼已成為青年、新婚家庭及弱勢族群的重要支持措施，目前全國租補中青年族群約48萬戶、佔比6成，經濟或社會弱勢補貼戶為31.3萬戶、占比3成，反映出地方與中央共同投入的重要成果。

國土署強調，租金補貼政策的核心目標始終是減輕民眾居住負擔，中央與地方並非對立關係，而是共同照顧租屋族的重要夥伴。期盼各地方政府支持並配合編列相關預算，攜手維護租屋民眾權益，讓有需要的家庭都能獲得穩定且持續的照顧。