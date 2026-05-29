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賴總統「0至18歲成長津貼」 黃偉哲：台南需160億希望中央買單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）回應市議員尤榮智質詢表示認同成長津貼政策，若屬中央提出的全國性政策，原則上應由中央編列預算支應。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲（左）回應市議員尤榮智質詢表示認同成長津貼政策，若屬中央提出的全國性政策，原則上應由中央編列預算支應。記者吳淑玲／翻攝

新生兒人數雪崩式下滑，針對賴清德總統提出的「0至18歲成長津貼」政策，市議員尤榮智上午質詢財源，市長黃偉哲說目前聽到應該是中央和地方各負擔一半，尤榮智不滿「居然是中央請客，要地方政府負擔一半預算」，應該要中央全額負擔，黃偉哲認同「最好是中央全額負擔」。

黃偉哲說，賴總統照顧年輕家庭、減輕育兒負擔的政策很好，很多人喜歡，但以台南市目前0至18歲人口估算約16萬人左右，若依相關補助標 準換算，粗估可能高達160億元以上，對市府財政負擔非常沉重。

尤榮智提到，國民黨立院黨團和謝龍介政見，特別三箭政策齊發救少子危機，國民黨政策是0到15歲每月補助5000元育兒津貼，0到6歲每半年補助托育津貼2萬元，0到6歲健保免費，很高興賴總統支持，並將生育津貼延伸到18歲。

但他聽了總統說明後，內容仍然相當模糊，每名孩童每月發放5000元，若由地方負擔，對台南財政將形成龐大壓力，統籌分配款台南多了163億元，但市府要負擔建設、社福、教育及公共工程等，若中央開出政策支票，卻要求地方分攤，「這樣等於叫地方政府自己勒緊褲帶來埋單，根本不合理。」不如台南市自己來做市長支持度就會第一。

黃偉哲回應說，謝龍介當初提出0到15歲每月補助5000元育兒津貼政策是由市府預算支出，現在是中央和地方各負擔一半，但他認同議員看法，若屬中央提出的全國性政策，原則上應由中央編列預算支應。未來若中央正式推動相關方案，市府在行政院會時，會明確反映議員的意見，爭取「中央政策、中央買單」。

黃偉哲 台南 育兒津貼

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