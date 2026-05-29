陸配子女也能領5000？張惇涵：將比照健保制度辦理

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提出「生一胎可免費入住社會住宅30年、生兩胎可終身免費入住」構想，引發外界討論。對此，行政院秘書長張惇涵表示，政府此次推出的「0到18歲家庭支持方案」，已在社宅與租金補貼部分納入整體平衡考量，希望朝野能支持行政院版本。

張惇涵指出，以傅崐萁選區花蓮為例，目前共有3處社會住宅基地、約922戶，全部均由中央出資興建。他表示，行政院此次人口政策中，已規劃將社宅中的婚育宅比例，由原本20%提高至40%，同時也加碼租金補貼，希望透過減輕居住與育兒負擔，提高年輕家庭生育意願。

張惇涵表示，行政院版本已綜合考量補貼、減稅、減輕家庭壓力與國家財務能力，希望在整體政策平衡下推動，因此也期待朝野共同支持。

此外，針對外界關注陸配子女是否可領取0到18歲成長津貼，張惇涵表示，未來將以「戶籍」與「國籍」作為認定標準，方向將比照健保制度辦理，也就是在年滿18歲時，同時具備國籍與戶籍者，即可適用相關規定。

張惇涵強調，目前政府提出的人口政策，有些屬於既有措施延續，有些則為新增方案，相關執行細節將依既定制度與作業方式辦理。