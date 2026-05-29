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領成長津貼 陸配子女需有戶籍

聯合報／ 記者王小萌黃婉婷沈能元／台北報導

賴清德總統提出○至十八歲成長津貼等十八項政策，外界關注，陸配前段婚姻子女來台依親是否可領取？行政院昨表示，政策對象以有中華民國籍的孩童為主；行政院發言人李慧芝說，有國籍的人不一定有戶籍，會在作業要點設定時候再依據規定辦理，基本上以國籍為主，其他發放方式參考育兒津貼

衛福部石崇良表示，成長津貼六歲以前每月五千元，領取資格比照育兒津貼；六歲至十八歲成長津貼每月五千元，其中二千五百元轉入提撥預存，十八歲才能領取。領取人資格須有中華民國國籍，並在台灣設籍；即使有我國國籍，長期不在國內遭除籍者也無法請領。

衛福部社家署長周道君說，對照現行發放的育兒津貼規定，前提是陸配子女在台灣領有戶籍或有初次戶籍登記；若是大陸前婚姻所生子女進入台灣要領育兒津貼，也必須取得台灣戶籍或戶籍登記。

如果七歲才回國設戶籍者如何領取？石崇良說，衛福部會和戶政單位資料勾稽，七歲後才符合條件，就是從七歲後才有款項撥入，如果後續喪失資格、除籍，就會停止提撥。對於網友討論若孩子未成年就死亡，石崇良表示，若孩童不幸因故死亡，目前傾向於孩子已獲得預撥的成長津貼，監護人仍可申請領取。

李慧芝指出，政府育兒津貼將採用作業要點方式是因為更方便彈性，現行育兒津貼、教育補助、中央擴大租金補助都是行政命令的方式；另政府過去三次調整育兒津貼金額、托育補助金額及是否排富等條件，都是透過調整作業要點來處理，這樣的方法更有彈性，也希望政策可獲朝野支持。

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