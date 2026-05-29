在野質疑催生戰略 政院：短期難見效

賴政府人口對策新戰略每年投入三八○○億元，國發會主委葉俊顯昨指出，人口政策有別於一般政策，無法訂定每年生多少小孩，不是做了就可以馬上得到成果，未來執行小組將設立績效指標（ＫＰＩ），滾動檢討成效。在野立委直呼荒謬，砸錢卻沒有擔當，沒設目標就沒有「未達標」的問題嗎？

台灣去年總生育率○點六九五創新低，行政院長卓榮泰昨指出，盼政策推出後，總生育率能○點一、○點一慢慢往上加，先超越韓國。對於實際政策目標為何，行政院發言人李慧芝說，政策目標是要讓人力符合國家發展的需求，政策短期內不一定能立刻見效。

葉俊顯說，人口政策不同於一般政策，牽涉到民眾生養意願，需要經過生育、養育等措施，才會成就最後的結果；整個政策施行需要時間驗證，只要政策誘因是對的就會有效果。

外界關注若未來景氣若反轉，政策是否持續推動？葉俊顯說，政府已將經濟成長率納入稅收推估，依目前預測，台灣至二○二八年ＧＤＰ每年仍可維持百分之三以上成長，未來四年的經濟成長率也能超過百分之三，整體財政狀況「相當健康穩定」，國家債務壓力不高。

國民黨立委陳菁徽質疑，國發會是對賴總統承諾沒信心，還是擔心少子化大禮包其實是「空禮包」？以前國發會人口預估系統是直接擺爛，現在乾脆什麼預測都不做，反正沒有目標就不會有未達標的問題，也不會被檢討成效。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，三八○○億元卻連成效都不敢承諾，「人民選你何用」？

內政部長劉世芳昨說，婚育宅從二成增量至四成，要修現有都市計畫法的台灣省施行細則、都更條例、危老條例，最快月底前送至立法院審議。國民黨立院黨團總召傅崐萁主張，生一胎可以卅年免費住社會住宅，生兩胎可以終身免費住社會住宅；劉世芳表示，社宅都是「只租不賣」，若免費住卅年反而會排擠其他有婚育需求跟少子化需求的家庭。