育兒留職停薪津貼每月上看4萬 就保薪資天花板擬提高至5萬

政府甫推出的育兒18項新政中，勞動部提出「性別平等工作法」部分條文修正草案及「就業保險法」部分條文修正草案，朝向就保與勞保脫鉤，除未來育兒留職停薪津貼每月請領可達至少4萬元外，就保投保薪資天花板有望調整到5萬元以上。

面對少子女化的挑戰，賴清德總統昨推出「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，勞動部推動新政策部分，包含產假、陪產（檢）假延長、育嬰留停升級為育兒留停、津貼6+3及企業托育租稅優惠等，行政院院會今通過勞動部擬具的「性別平等工作法」部分條文修正草案及「就業保險法」部分條文修正草案，朝向就保與勞保脫鉤處理，調整就保的投保薪資上限等。

勞動部長洪申翰今指出，外界對投保薪資級距調整一直有在討論，其中最低工資預計將調升到3萬元，投保薪資級距也帶來檢討的聲音，然而勞保制度涉及長期財務壓力，投保薪資上限的調整仍要審慎。

洪申翰說，因為就保基金財務相對穩健，政策方向將朝就保與勞保脫鉤處理來進行，會研議適度調整就保投保薪資上限，以反映實質的薪資結構變動。

洪申翰也指出，未來育嬰留職停薪津貼希望可以至少達到4萬元以上，而該津貼是以投保薪資8成來給付，推估就保投保薪資上限可調整到5萬元以上，給育兒的家庭更多支持。