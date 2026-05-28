賴總統推少子化大禮包政策 許宇甄：功勞是中央、帳單給地方

因應少子化，政府推出「大禮包」政策，每年需要預算達3800億元。國民黨立委許宇甄今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪，表示她質疑賴政府抄國民黨政策急就章，沒有完整策略與規畫，現在縣市政府都在擔心，會不會最後功勞是中央的，帳單留給地方？

許宇甄指出，搶救少子化相關政策最早是由立委謝龍介提出，是他競選台南市長的政見，包括0到6歲免健保費、0到15歲每月發5000元、每年4萬托育津貼，在5月18日被國民黨立院黨團列入黨團提案。民進黨當時批評謝龍介大撒幣、沒有財源，結果賴清德總統不但照抄，還抄得更多，加碼為0到18歲每月發5000元。

許宇甄質疑，賴清德520就職滿兩周年就拋出大禮包，相關內容卻到本周才陸續公布，證明民進黨做什麼事都缺乏策略，急就章下，只能先射箭再畫靶，看到國民黨的政策很好就抄，還不承認。

許宇甄批評，賴清德拋出這麼多大禮包，大家都懷疑是真的還是假的？最後到底誰埋單？因衛福部長石崇良喊話中央與地方共同承擔，讓很多縣市很憂心，尤其部分財政狀況不佳的地方政府，該怎麼承擔？中央開的支票應自己埋單，不能要求地方負責。

另外，美國政府正式公告台灣在台美投資合作備忘錄（MOU）中，非半導體232關稅優惠措施，行政院副院長鄭麗君今日強調，台灣待遇與歐盟、日本、南韓相同，有助產業提升海外競爭力。許宇甄質疑，台美MOU1月15日即已簽訂，至今國會都沒看到政府宣傳簽得很好的內容，對鄭麗君大內宣有助產業競爭力，我國汽車、航太產業出口金額原本就少，受到的關稅衝擊也低，真正影響的是半導體產業。

許宇甄指出，對於半導體產業，政府送了一隻金雞母給美國，只拿回幾顆雞蛋就沾沾自喜，而立法院代表民意監督政府，MOU內容卻不肯送到國會討論，現在面對的是史無前例最鴨霸的政府。