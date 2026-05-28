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從孕期照顧媽媽！陳菁徽拋「產前照護金」 12周起每月發5千元

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽提出產前照護金，懷孕12周開始領，每月發放5000元，讓國家的支持從懷孕期間就開始。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽提出產前照護金，懷孕12周開始領，每月發放5000元，讓國家的支持從懷孕期間就開始。圖／陳菁徽辦公室提供

賴清德總統日前為少子化推出育兒大禮包，國民黨立委陳菁徽今表示，中央政府目前針對產前的相關補助，僅有產前的醫療補助，她提出產前照護金從懷孕12周開始領，每月發放5000元，讓國家的支持從懷孕期間就開始。

陳菁徽指出，今年2月台灣迎來有史以來最低的寶寶潮，單月新生兒僅6523人，首度跌破7000人。少子化問題沒有改善，反而持續惡化。賴政府昨召開記者會，宣布推動各項育兒政策，其中「0到18歲成長津貼」，每人每月5,000元。其中0到6歲交由家庭自由運用，6到18歲則部分存入兒少成長津貼專戶，她提醒賴政府，既然要照顧孩子，就不能忘了孩子出生前最辛苦的媽媽。

陳菁徽說，孩子不是從出生那一刻才需要照顧，媽媽也不是進產房那一天才開始承擔壓力。從懷孕開始，孕婦就面對產檢、營養補充、交通往返、身體不適、工作調整與心理壓力。尤其很多家庭真正感受到經濟壓力，是從懷孕那一刻就已經開始，但是中央政府目前針對產前的相關補助，僅有產前的醫療補助。

陳菁徽指出，許多國家早已把「孕期支持」納入家庭政策。芬蘭懷孕滿154天後可申請媽媽包或現金給付；法國在懷孕第7個月提供出生補助；蘇格蘭則是提供懷孕24周後申請懷孕及嬰兒補助金(Pregnancy and Baby Payment)；南韓則提供懷孕與生產醫療費用券。

陳菁徽呼籲，政府除0到18歲每月5000元外，應增設 「產前照護金」，自孕婦懷孕滿12周起，每月發放5000元，讓國家的支持從懷孕期間就開始。現在雖然已有公費產檢、勞保生育給付與地方生育獎勵金，但這些多半是醫療項目補助或生產後一次性給付，仍不足以取代懷孕期間每月可自由運用的照顧支持。

少子化 陳菁徽 賴清德

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